Kompletowanie oporządzenia taktycznego łatwo zacząć od produktów, a powinno się zaczynać od potrzeb. Kamizelka, ładownice, kieszenie, pas czy plecak mają sens tylko wtedy, gdy odpowiadają na konkretne zadanie. W praktyce znacznie lepszy efekt daje przemyślany, uporządkowany zestaw niż maksymalnie rozbudowana konfiguracja, w której część elementów jest używana sporadycznie albo wcale.

Kompletowanie oporządzenia taktycznego łatwo zacząć od produktów, a powinno się zaczynać od potrzeb. Kamizelka, ładownice, kieszenie, pas czy plecak mają sens tylko wtedy, gdy odpowiadają na konkretne zadanie. W praktyce znacznie lepszy efekt daje przemyślany, uporządkowany zestaw niż maksymalnie rozbudowana konfiguracja, w której część elementów jest używana sporadycznie albo wcale.

Dlatego przed zakupem warto ustalić, co rzeczywiście trzeba przenosić, do czego użytkownik powinien mieć szybki dostęp i jakie elementy mogą znaleźć się w dalszej części zestawu.

Oporządzenie powinno wynikać z zastosowania

Nie istnieje jedna konfiguracja dobra dla każdego użytkownika.

Różnić może się liczba przenoszonego wyposażenia, sposób jego używania, potrzeba zabrania dodatkowych akcesoriów czy wykorzystania plecaka. Inaczej będzie wyglądać prosty zestaw oparty na podstawowych elementach, a inaczej konfiguracja uzupełniona o sprzęt medyczny, nawigacyjny czy dodatkowe kieszenie cargo.

Najważniejsze jest więc przypisanie każdemu elementowi określonej funkcji.

Jeżeli trudno odpowiedzieć na pytanie, po co dana kieszeń czy akcesorium znajduje się w zestawie, być może nie jest ono potrzebne.

Dobra organizacja jest ważniejsza niż liczba elementów

W praktycznym wyposażeniu bardzo ważny jest porządek.

Sprzęt wykorzystywany najczęściej powinien znajdować się w przewidywalnym miejscu. Rzadziej używane rzeczy można przenieść dalej, a wyposażenie dodatkowe umieścić w plecaku.

Takie podejście ogranicza sytuacje, w których użytkownik ma przy sobie wiele produktów, ale podczas działania musi szukać konkretnego elementu.

Dobrze zorganizowany zestaw powinien być możliwie intuicyjny.

Ładownice, cargo i kieszenie specjalistyczne

Poszczególne typy kieszeni nie są zamienne.

Ładownice są przeznaczone do określonego wyposażenia. Kieszenie cargo oferują bardziej uniwersalną przestrzeń. Osobną funkcję mają rozwiązania związane ze sprzętem medycznym czy nawigacyjnym.

Dlatego dobór kieszeni powinien następować dopiero po ustaleniu, co będzie w nich przenoszone.

W przeciwnym razie łatwo stworzyć zestaw, w którym dostępna przestrzeń zaczyna decydować o tym, jakie rzeczy są zabierane, zamiast odwrotnie.

Modułowe podejście ułatwia zmianę konfiguracji

Jedną z najważniejszych zalet współczesnego oporządzenia jest możliwość budowania zestawu z różnych elementów.

Nie każde zadanie wymaga tej samej liczby kieszeni, takiego samego pasa czy identycznego sposobu przenoszenia wyposażenia. Jeśli system jest modułowy, konfigurację można dostosowywać zamiast za każdym razem budować ją od początku.

Takie podejście rozwija między innymi Reforger, polska marka oferująca profesjonalne wyposażenie taktyczne i wojskowe dla operatorów oraz służb. Producent podkreśla modułowy charakter systemów, a także to, że odzież i oporządzenie są produkowane w Polsce.

W praktyce daje to możliwość patrzenia na wyposażenie jako na całość składającą się z kilku grup produktów.

Platforma jest bazą, ale nie całym zestawem

Główna platforma jest często punktem wyjścia do dalszej konfiguracji.

W ofercie Reforger znajdują się między innymi RFG Hex Core oraz RFG Edge. Niezależnie od wyboru konkretnego rozwiązania nie warto jednak traktować samej platformy jako kompletnego wyposażenia.

Jej funkcjonalność zależy również od tego, jakie elementy zostaną dobrane później.

Znaczenie mogą mieć ładownice, dodatkowe kieszenie, pas czy sposób przenoszenia wyposażenia na plecach.

To właśnie cała konfiguracja, a nie jeden produkt, decyduje o użyteczności zestawu.

Część sprzętu warto przenieść do plecaka

Próba umieszczenia wszystkiego bezpośrednio na kamizelce szybko prowadzi do rozbudowania zestawu.

Nie każdy przedmiot musi być jednak cały czas w zasięgu ręki.

Rzeczy dodatkowe lub wykorzystywane rzadziej można przenieść do plecaka. W ofercie Reforger znajduje się między innymi panelowy plecak szturmowy, który jest przykładem rozwiązania przeznaczonego do rozszerzenia możliwości przenoszenia sprzętu.

Takie rozdzielenie wyposażenia pozwala lepiej uporządkować cały zestaw.

Pas może stanowić drugą linię wyposażenia

Podobną funkcję organizacyjną może pełnić pas.

Zamiast umieszczać każdy element bezpośrednio na głównej platformie, część wyposażenia można rozłożyć pomiędzy różne części zestawu.

W aktualnej ofercie Reforger pasy są jedną z osobnych grup akcesoriów.

Nie ma jednak jednej uniwersalnej zasady określającej, co musi znaleźć się na kamizelce, a co na pasie. Powinno to wynikać z zastosowania i wygody konkretnego użytkownika.

Wyposażenie medyczne powinno mieć konkretne miejsce

Szczególnej organizacji wymaga sprzęt medyczny.

Elementów tego rodzaju nie warto traktować jako przypadkowej zawartości uniwersalnej kieszeni. Znacznie lepiej przewidzieć dla nich konkretne miejsce.

W ofercie producenta znajduje się między innymi uniwersalna kieszeń na opaskę uciskową, czyli produkt zaprojektowany dla jasno określonego zastosowania.

To dobry przykład zasady, zgodnie z którą wyposażenie powinno być organizowane według funkcji.

Nie warto budować zestawu „na zapas”

Jedną z najczęstszych przyczyn niepotrzebnego rozbudowywania oporządzenia jest przygotowywanie się na każdą możliwą sytuację jednocześnie.

W praktyce prowadzi to do dokładania kolejnych elementów, które przez większość czasu nie są potrzebne.

Znacznie rozsądniej jest zbudować podstawową konfigurację, a następnie zmieniać ją wtedy, gdy rzeczywiście wymaga tego zastosowanie.

Właśnie tutaj szczególnie dobrze sprawdza się podejście modułowe.

Dobry zestaw jest prosty i uzasadniony

Funkcjonalnego oporządzenia nie poznaje się po liczbie zamontowanych kieszeni.

Znacznie ważniejsze jest to, czy użytkownik wie, po co każdy element znajduje się w zestawie i czy potrafi szybko z niego skorzystać.

Dlatego przed dodaniem kolejnego modułu warto zadać sobie trzy pytania: czy jest potrzebny, jak często będzie używany i czy musi znajdować się właśnie w tym miejscu.

Takie podejście pozwala stworzyć zestaw bardziej uporządkowany, łatwiejszy do modyfikowania i lepiej dopasowany do konkretnego zadania.