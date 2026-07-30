Luigi’s Box dołączyło do portfolio IdoSell Apps, dzięki czemu wyszukiwarka AI w sklepie internetowym działającym na IdoSell może być wdrożona bez angażowania działu IT. Integracja odbywa się za pomocą wtyczki instalowanej z panelu administracyjnego. Rozwiązanie można przetestować bezpłatnie przez 30 dni.

Podsumowanie

• Luigi’s Box dostępny w IdoSell Apps – instalacja wtyczką z panelu administracyjnego.

• Klienci korzystający z wyszukiwarki mają o 70 proc. wyższe prawdopodobieństwo zakupu.

• Autouzupełnianie podnosi konwersję trzykrotnie.

• Bezpłatny test rozwiązania trwa 30 dni.

Wyszukiwarka AI w sklepie internetowym bez działu IT

Integracja Luigi’s Box z IdoSell opiera się na modelu wtyczki instalowanej bezpośrednio z panelu administracyjnego sklepu. Wdrożenie nie wymaga prac programistycznych ani zaangażowania działu IT, co skraca czas uruchomienia narzędzia. Sklep otrzymuje opiekuna projektu, który prowadzi proces konfiguracji. Przed podjęciem decyzji o subskrypcji rozwiązanie można przetestować bezpłatnie przez 30 dni.

Wyszukiwarka rozumie język klienta: toleruje literówki, obsługuje polskie znaki, odmianę wyrazów oraz synonimy. Dzięki temu zapytania wpisywane przez kupujących trafiają na właściwe produkty nawet wtedy, gdy są sformułowane potocznie lub z błędami.

Wyszukiwarka to miejsce o najwyższej konwersji

Wyszukiwarka to jedno z najsilniej konwertujących miejsc w sklepie internetowym. Klienci korzystający z wyszukiwarki mają o 70 proc. wyższe prawdopodobieństwo zakupu niż pozostali odwiedzający. To użytkownicy, którzy wchodzą na stronę z konkretną intencją zakupową i oczekują, że trafią bezpośrednio na poszukiwany produkt.

Funkcja autouzupełniania dodatkowo zwiększa skuteczność tego kanału – konwersja jest trzykrotnie wyższa. Podpowiedzi pojawiające się już podczas wpisywania zapytania skracają drogę klienta do produktu i ograniczają liczbę wyszukań kończących się brakiem wyników.

Product Listing i Analytics

Oprócz wyszukiwarki Luigi’s Box oferuje sklepom dodatkowe narzędzia. Product Listing odpowiada za dynamiczny ranking produktów na listach kategorii – kolejność wyświetlania dostosowuje się do zachowania kupujących, zamiast pozostawać ustawiona ręcznie. Analytics dostarcza danych o tym, czego klienci szukają w sklepie, jakie zapytania nie zwracają wyników i jak wyszukiwarka przekłada się na sprzedaż.

Połączenie wyszukiwarki, rankingu produktów i analityki daje sprzedawcy na IdoSell zestaw narzędzi obejmujący całą ścieżkę wyszukiwania – od wpisania zapytania, przez listę produktów, po analizę wyników.