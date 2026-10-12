Krakowska marka odzieży do jogi i pilatesu LIGAS sprzedała w październiku 1500 sztuk odzieży w internecie i hurcie. W tym samym miesiącu rozpoczęła sprzedaż w warszawskim butiku FALA oraz podpisała umowy z butikami w Paryżu i Manchesterze, do których wysłała pierwsze dostawy.
Firma określa październik jako najlepszy miesiąc w swojej historii.
Podsumowanie
- LIGAS sprzedała w październiku 1500 sztuk odzieży w internecie i hurcie.
- Marka jest dostępna w butiku FALA przy ulicy Mysiej 3 w Warszawie.
- Podpisano umowy z butikami w Paryżu i Manchesterze, a pierwsze dostawy zostały już wysłane.
- Wszystkie ubrania LIGAS powstają w szwalni w Krośnie.
Nowe kanały sprzedaży
Na początku października LIGAS nie była obecna w żadnym butiku. Poza sklepem internetowym jej ubrania można kupić także w studiach jogi i pilatesu w Krakowie, a od października również w FALA w Warszawie.
Marka zawarła także umowy z butikami w Paryżu i Manchesterze. Do obu miejsc wysłała pierwsze dostawy.
Produkcja w Polsce
LIGAS została zarejestrowana w październiku 2023 roku. Jej założycielem jest 27-letni Brandon Robinson. Wszystkie ubrania marki szyje szwalnia z Krosna, działająca od 1989 roku, natomiast tkaniny są sprowadzane z Hiszpanii.
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