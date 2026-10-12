Krakowska marka odzieży do jogi i pilatesu LIGAS sprzedała w październiku 1500 sztuk odzieży w internecie i hurcie. W tym samym miesiącu rozpoczęła sprzedaż w warszawskim butiku FALA oraz podpisała umowy z butikami w Paryżu i Manchesterze, do których wysłała pierwsze dostawy.

Firma określa październik jako najlepszy miesiąc w swojej historii.

Podsumowanie

LIGAS sprzedała w październiku 1500 sztuk odzieży w internecie i hurcie.

Marka jest dostępna w butiku FALA przy ulicy Mysiej 3 w Warszawie.

Podpisano umowy z butikami w Paryżu i Manchesterze, a pierwsze dostawy zostały już wysłane.

Wszystkie ubrania LIGAS powstają w szwalni w Krośnie.

Nowe kanały sprzedaży

Na początku października LIGAS nie była obecna w żadnym butiku. Poza sklepem internetowym jej ubrania można kupić także w studiach jogi i pilatesu w Krakowie, a od października również w FALA w Warszawie.

Marka zawarła także umowy z butikami w Paryżu i Manchesterze. Do obu miejsc wysłała pierwsze dostawy.

Produkcja w Polsce

LIGAS została zarejestrowana w październiku 2023 roku. Jej założycielem jest 27-letni Brandon Robinson. Wszystkie ubrania marki szyje szwalnia z Krosna, działająca od 1989 roku, natomiast tkaniny są sprowadzane z Hiszpanii.