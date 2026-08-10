Mondi opracowało koncepcję opakowań do e-commerce, która łączy tekturowy karton zewnętrzny z elastycznym, nadającym się do recyklingu opakowaniem wewnętrznym znakowanym laserowo. Rozwiązanie zastępuje konwencjonalny dekoracyjny druk, co pozwala na szybsze zmiany grafiki, personalizację i większą elastyczność łańcucha dostaw. Koncepcja otrzymała niemiecką nagrodę German Packaging Award 2026 w kategorii zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie

• Laser zamiast druku – brak form drukowych oznacza szybsze zmiany artworków i personalizację opakowań.

• German Packaging Award 2026 – koncepcja wyróżniona w kategorii Sustainability.

• Mondi: 24 tys. pracowników, 30+ krajów, przychody 7,7 mld EUR (2025).

Na czym polega laserowe znakowanie opakowań

Technologia laserowego znakowania nanosi grafikę bezpośrednio na opakowanie elastyczne w procesie konwersji, eliminując potrzebę konwencjonalnego druku dekoracyjnego i związanych z nim form drukowych. To oznacza, że sklepy internetowe i marki produktowe mogą szybciej wprowadzać nowe produkty, aktualizować szatę graficzną lub tworzyć spersonalizowane warianty opakowań bez tradycyjnych opóźnień produkcyjnych.

Koncepcja działa w różnych formatach – od rolek po gotowe woreczki oraz większe worki. Uproszczenie struktury materiałowej i redukcja elementów dekoracyjnych wspiera recykling opakowań. W zależności od zastosowania można wykorzystać surowce biopochodne lub recyklat postkonsumencki (PCR).

Korzyści operacyjne dla e-commerce

Dla sprzedawców online rozwiązanie oferuje krótsze czasy realizacji, większą elastyczność łańcucha dostaw i możliwość łączenia opakowania kartonowego z elastycznym w jednym źródle (bag-in-box). To istotne w kontekście rosnącej liczby SKU i konieczności szybkiego reagowania na trendy konsumenckie.

„Klienci są pod coraz większą presją, aby spełniać cele zrównoważonego rozwoju, jednocześnie zarządzając coraz bardziej złożonymi portfelami produktów i zmieniającymi się wymaganiami konsumentów” – powiedział Jens Koesters, Manager Technical Service, R&D and Innovation Mondi Consumer Flexibles. „Ta koncepcja wspiera cyrkularność poprzez wykorzystanie materiałów biopochodnych i większą elastyczność grafiki w jednym rozwiązaniu, pomagając markom szybciej reagować na wymagania rynku”.

Zastosowania i wdrożenie

Mondi pracuje z klientami i partnerami nad szerszym wdrożeniem komercyjnym koncepcji. Zastosowania obejmują: karmę dla zwierząt, produkty do domu i pielęgnacji osobistej oraz formaty opakowań do e-commerce. Rozwiązanie jest dostępne dla klientów w Europie i globalnie.

Tektura falista wykorzystywana jest w transporcie 70–75 proc. towarów w UE, a papier i tektura stanowią ok. 40 proc. wszystkich opakowań w Unii. Polska jest czwartym największym producentem tektury falistej w Europie i liderem produkcji w przeliczeniu na mieszkańca.