NapoleonCat: 47% konsumentów sprawdza opinie w social media

Media społecznościowe stały się kluczowym narzędziem w komunikacji z klientami, a nie tylko platformą marketingową. Z najnowszego raportu „From Likes to Loyalty: The Consumer Journey on Social Media”, opracowanego przez NapoleonCat i Norstat, wynika, że 47% konsumentów sprawdza opinie w mediach społecznościowych przed dokonaniem zakupu, a 44% oczekuje wsparcia po finalizacji transakcji. Firmy muszą zrozumieć, że klienci aktywnie angażują się w rozmowy z markami, co wymaga szybkiej reakcji oraz wysokiej jakości obsługi. Grzegorz Berezowski, CEO w NapoleonCat, zauważa, że „marki, które skutecznie zarządzają interakcjami w social mediach, zyskują przewagę konkurencyjną”.

Podsumowanie

• Media społecznościowe są kluczowym kanałem komunikacji z klientami.

• 47% konsumentów sprawdza opinie w social mediach przed zakupem.

• Firmy powinny inwestować w aktywną obecność w mediach społecznościowych.

Rola szybkiej obsługi klienta

W dzisiejszym świecie klienci oczekują natychmiastowej reakcji na swoje zapytania. Badania pokazują, że 40% użytkowników oczekuje odpowiedzi w mniej niż 3 godziny, a 25% w ciągu jednej godziny. Automatyzacja obsługi klienta, na przykład przy użyciu narzędzi takich jak NapoleonCat, może znacząco ułatwić firmom zarządzanie dużą liczbą zapytań. Właściwe podejście do obsługi klienta w mediach społecznościowych może poprawić wrażenia klientów i zwiększyć ich lojalność. Firmy, które nie dostosują się do tych oczekiwań, mogą stracić potencjalnych klientów na rzecz konkurencji.

Autentyczność w komunikacji

Konsumenci coraz bardziej ufają markom, które angażują się w dialog i odpowiadają na pytania. Autentyczność komunikacji jest kluczowa, a spójność i szczerość przekazu mogą przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku marki. Monitoring opinii oraz analiza komentarzy i recenzji dostarczają cennych wskazówek dotyczących oczekiwań klientów. Warto również zauważyć, że różne platformy społecznościowe wspierają różne etapy lejka sprzedażowego. Mężczyźni częściej podejmują decyzje zakupowe na podstawie treści na YouTube, podczas gdy kobiety inspirują się treściami na Instagramie. Zrozumienie tych różnic pozwala firmom lepiej dostosować strategię komunikacji oraz dobór treści do grupy docelowej.

Wykorzystanie mediów społecznościowych w sprzedaży

Marki mogą angażować potencjalnych klientów poprzez różnorodne treści, takie jak edukacyjne posty, recenzje wideo czy transmisje na żywo. Współczesne podejście do mediów społecznościowych wymaga myślenia o nich jako integralnej części strategii sprzedażowej i obsługi klienta. Iwona Polak, Head of Marketing w NapoleonCat, podkreśla, że „odpowiednio zarządzane interakcje mogą prowadzić do realnych wzrostów sprzedaży i lojalności klientów”. Firmy, które inwestują w aktywną obecność na platformach takich jak Facebook, Instagram czy TikTok, mogą nie tylko zwiększyć sprzedaż, ale również budować długofalową lojalność klientów.

Raport „From Likes to Loyalty: The Consumer Journey on Social Media” został przygotowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Norstat na zlecenie NapoleonCat. Badanie, które miało miejsce w styczniu 2025 roku, objęło reprezentatywną próbę 1007 respondentów z Wielkiej Brytanii, którzy są aktywnymi użytkownikami mediów społecznościowych i dokonali zakupów online w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. NapoleonCat to narzędzie, które wspiera firmy w automatyzacji obsługi klienta, analizie danych oraz budowaniu zaangażowania użytkowników.