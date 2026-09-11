Narodowy Bank Polski 9 września 2026 roku zakwalifikował system płatności BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku → do kategorii systemowo ważnych systemów płatności. BLIK, od 2022 roku zaliczany do istotnych systemów płatności detalicznych, trafił tym samym do najwyższej kategorii w ramach nadzoru nad tymi systemami.
Podstawą zmiany była analiza danych przekazywanych NBP przez operatorów systemów płatności. W ostatnich czterech kolejnych kwartałach sprawozdawczych BLIK obsłużył największą liczbę zleceń płatniczych spośród wszystkich systemów płatności detalicznych działających w Polsce.
Podsumowanie
- NBP zmienił klasyfikację BLIKA 9 września 2026 roku.
- System BLIK należy obecnie do kategorii systemowo ważnych systemów płatności.
- W pierwszym półroczu 2026 roku użytkownicy wykonali 1,6 mld transakcji BLIKIEM.
- Na koniec czerwca z systemu aktywnie korzystało 21,6 mln użytkowników.
Skala transakcji BLIKIEM
W pierwszym półroczu 2026 roku transakcje wykonane BLIKIEM miały łączną wartość 244,8 mld zł. Średnio użytkownicy realizowali 8,7 mln operacji dziennie.
BLIK jest wykorzystywany w e-commerce i punktach stacjonarnych, a także do przelewów na telefon, wypłat i wpłat gotówki oraz płatności powtarzalnych.
Nadzór nad systemami płatności
Klasyfikacja systemów płatności jest elementem nadzoru systemowego sprawowanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jej celem jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury polskiego systemu płatniczego.
– Status systemowo ważnego systemu płatności jest dla nas potwierdzeniem sukcesu biznesowego BLIKA, a jednocześnie zobowiązaniem. Wraz ze skalą rośnie nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i stabilność całego polskiego systemu płatniczego oraz jego dalszy rozwój – mówi Monika Król, wiceprezeska BLIKA.
Wybieram informacje, które uważam za ważne dla e-commerce. Piszę, co z nich wynika, z czym się zgadzam i gdzie widzę problem.Czytaj moje komentarze →