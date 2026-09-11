Narodowy Bank Polski 9 września 2026 roku zakwalifikował system płatności BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku → do kategorii systemowo ważnych systemów płatności. BLIK, od 2022 roku zaliczany do istotnych systemów płatności detalicznych, trafił tym samym do najwyższej kategorii w ramach nadzoru nad tymi systemami.

Podstawą zmiany była analiza danych przekazywanych NBP przez operatorów systemów płatności. W ostatnich czterech kolejnych kwartałach sprawozdawczych BLIK obsłużył największą liczbę zleceń płatniczych spośród wszystkich systemów płatności detalicznych działających w Polsce.

Podsumowanie

NBP zmienił klasyfikację BLIKA 9 września 2026 roku.

System BLIK należy obecnie do kategorii systemowo ważnych systemów płatności.

W pierwszym półroczu 2026 roku użytkownicy wykonali 1,6 mld transakcji BLIKIEM.

Na koniec czerwca z systemu aktywnie korzystało 21,6 mln użytkowników.

Skala transakcji BLIKIEM

W pierwszym półroczu 2026 roku transakcje wykonane BLIKIEM miały łączną wartość 244,8 mld zł. Średnio użytkownicy realizowali 8,7 mln operacji dziennie.

BLIK jest wykorzystywany w e-commerce i punktach stacjonarnych, a także do przelewów na telefon, wypłat i wpłat gotówki oraz płatności powtarzalnych.

Nadzór nad systemami płatności

Klasyfikacja systemów płatności jest elementem nadzoru systemowego sprawowanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Jej celem jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury polskiego systemu płatniczego.

– Status systemowo ważnego systemu płatności jest dla nas potwierdzeniem sukcesu biznesowego BLIKA, a jednocześnie zobowiązaniem. Wraz ze skalą rośnie nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i stabilność całego polskiego systemu płatniczego oraz jego dalszy rozwój – mówi Monika Król, wiceprezeska BLIKA.