ORLEN Paczka: 96% wzrostu przesyłek w pierwszym kwartale 2025

ORLEN Paczka systematycznie odnotowuje prawie 100% wzrost wolumenu przesyłek w ostatnich kwartałach, a z jej usług korzystają już miliony kupujących w internecie, doceniając najwyższą jakość i terminowość dostaw. ORLEN, chcąc wzmocnić pozycję spółki ORLEN Paczka na rynku, od kwietnia br. przeniósł do niej segment automatów paczkowych. Pozwala to skoncentrować działalność logistyczno-kurierską w jednym podmiocie, a co za tym idzie kontynuować rozwój biznesu poprzez pozyskanie nowych kompetencji i partnera zewnętrznego.

Podsumowanie

• ORLEN Paczka odnotowuje znaczący wzrost wolumenu przesyłek, osiągając 96% wzrostu w pierwszym kwartale 2025 roku.

• Przeniesienie segmentu automatów paczkowych do ORLEN Paczka ma na celu konsolidację działalności logistycznej.

• Spółka planuje dalszy rozwój, w tym zwiększenie liczby automatów paczkowych oraz otwarcie nowych centrów logistycznych.

• ORLEN Paczka wprowadza nowe usługi, w tym dostawy międzynarodowe, co zwiększa jej konkurencyjność na rynku.

Wzrost i konsolidacja usług

Jan Tar, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży Detalicznej ORLEN, podkreśla, że „ORLEN jest ekspertem w branży paliwowej, natomiast logistyka dla e-commerce nie stanowi głównego obszaru naszej działalności”. W związku z tym usługi kurierskie zostały wydzielone do odrębnej spółki w Grupie ORLEN. Taki krok ma na celu konsolidację wiedzy eksperckiej oraz pozyskanie strategicznego partnera, co przyczyni się do dalszego rozwoju ORLEN Paczka. W pierwszym kwartale 2025 roku spółka zwiększyła wolumen obsłużonych przesyłek o 96%, a liczba klientów korzystających z dostaw do automatów paczkowych wzrosła o niemal 90% w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym.

ORLEN Paczka w liczbach:

• 85% wzrostu w Q4 2024 w porównaniu do Q4 2023

• 96% wzrostu w Q1 2025 w porównaniu do Q1 2024

• 98% paczek dostarczanych w 1 dzień, dostawy od poniedziałku do soboty

• Ponad 12 tys. punktów odbioru, w tym ponad 6,2 tys. automatów paczkowych

Rozbudowa sieci i inwestycje

ORLEN Paczka nieustannie inwestuje w rozwój swojej sieci logistycznej. Obecnie w Polsce znajduje się ponad 12 tys. punktów nadań i odbioru przesyłek, w tym ponad 6,2 tys. automatów paczkowych. W planach jest dalsze zwiększenie tej liczby, z dodatkowymi 600 automatami paczkowymi, które mają zostać uruchomione w drugim kwartale 2025 roku. Dodatkowo, spółka otworzyła dwa nowe centra logistyczne w strategicznych lokalizacjach, co pozwala na skrócenie tras logistycznych oraz wydłużenie godzin odbiorów przesyłek. Dzięki tym inwestycjom ORLEN Paczka może oferować dostawy w soboty, co zwiększa komfort klientów.

Nowe usługi i współprace

ORLEN Paczka wprowadza również nowe rozwiązania dla swoich klientów. Od marca 2025 roku, we współpracy z partnerem Packeta, spółka rozpoczęła obsługę dostaw międzynarodowych na platformie Allegro do Czech, Słowacji i Węgier. Dodatkowo, ORLEN Paczka realizuje przesyłki międzynarodowe dla Vinted, obejmujące już siedem europejskich państw. Tego rodzaju współprace zwiększają zasięg usług ORLEN Paczka i przyczyniają się do umocnienia jej pozycji na rynku e-commerce.