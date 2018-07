Polski Azure Stack już działa

Microsoft Azure Stack w Beyond.pl jest odpowiedzią na pojawiające się pytania managerów branży IT o możliwość przetwarzania danych za pomocną globalnych, dobrze znanych narzędzi Microsoft, ale z lokalnym przetwarzaniem zasobów. Azure Stack to rozszerzenie chmury Azure dostępne z centrum danych regionalnego partnera.

Po trzech miesiącach intensywnej pracy z naszymi partnerami technologicznymi uruchomiliśmy Microsoft Azure Stack w Data Center 2 na platformie produkcyjnej. Jesteśmy gotowi do świadczenia usługi nie tylko pod względem technologicznym, ale także administracyjnym – mówi Maciej Madziała, IT Solutions Architect, który odpowiadał w Beyond.pl za wdrożenie rozwiązania. To pierwsza taka komercyjna realizacja w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dzięki współpracy Microsoftu i Beyond.pl firmy są w stanie tworzyć zaawansowane aplikacje w chmurze z użyciem gotowych narzędzi w modelu hybrydowym. Przykładowo dane osobowe czy systemy ERP mogą być przechowywane w lokalnym centrum danych w Poznaniu, a aplikacje o mniejszej wadze w chmurze Azure. Beyond.pl jako Cloud Service Provider oferuje nie tylko dostęp do Azure Stack z Data Center 2, ale umożliwia także rozszerzenie infrastruktury o globalne zasoby Microsoft w ramach jednej umowy.

Azure Stack w Beyond.pl znajduje się w jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej centrum danych z certyfikatem bezpieczeństwa Rated 4 wg ANSI/TIA-942.

Największą zaletą Azure Stack w Beyond.pl jest lokalizacja. Klienci mają pewność, że ich dane są przetwarzane na terenie Polski, co dla wielu branż jest kluczowym aspektem. Dotyczy to m.in. sektora finansów, usług medycznych czy energetyki. Ułatwia to także przejście różnorodnych audytów. Beyond.pl może podpisać również z klientem umowę o powierzeniu danych osobowych.

Ponadto poznański operator data center jest pierwszą linią wsparcia dla klientów korzystających z Azure Stack. Komunikacja odbywa się w języku polskim i angielskim oraz za pośrednictwem e-maila i telefonu. W przypadku, gdy problem dotyczy konfiguracji będącej po stronie partnerów technologicznych, Beyond.pl stanowi łącznik z dostawcami.