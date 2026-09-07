Sklepy internetowe działające na PrestaShop mogą wdrożyć PragmaPay – płatności odroczone i ratalne dla klientów biznesowych. Po instalacji i konfiguracji modułu metoda płatności ma pojawiać się automatycznie w koszyku.

PragmaPay pozwala odroczyć płatność o 14, 30 lub 60 dni albo rozłożyć ją na 3, 6, 9 lub 12 rat. Limit finansowania wynosi do 50 000 zł, a PragmaGO deklaruje decyzję o przyznaniu finansowania w 90 sekund, 24/7.

Podsumowanie

PragmaPay jest dostępna dla sklepów internetowych na PrestaShop.

Klienci biznesowi mogą wybrać płatność odroczoną lub ratalną w koszyku.

Finansowanie obejmuje usługi, towary i środki trwałe.

Limit finansowania wynosi do 50 000 zł.

Moduł dla klientów biznesowych

Oficjalny moduł PragmaPay umożliwia sklepom na PrestaShop dodanie finansowania zakupów bezpośrednio do koszyka. Według PragmaGO kupujący uzyskują dostęp do środków na zakupy, a sprzedawcy otrzymują zapłatę od razu i nie ponoszą ryzyka niewypłacalności klienta.

„Płatności odroczone mogą spowodować wzrost koszyka zakupowego nawet o 60%, bo firmy nie odkładają koniecznych wydatków na później i nie marnują okazji zakupowych” – mówi Agata Lisowska, Head of Partnerships, PragmaGO.

Instalacja i konfiguracja

Integracja polega na instalacji wtyczki z panelu PrestaShop oraz konfiguracji modułu PragmaPay pod potrzeby sklepu. Po tym procesie PragmaPay ma być widoczna w koszyku jako nowa metoda płatności dla klientów biznesowych.

PrestaShop podaje, że z jej platformy korzysta ponad 230 tys. sklepów na świecie, generujących łącznie 22 mld euro obrotu.