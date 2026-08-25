Revolut uruchomił Revolut Research – jednostkę w ramach Departamentu AI, która ma rozwijać architekturę uczenia maszynowego dla usług finansowych. Dział stanowi zaplecze dla PRAGMA, autorskiego modelu bazowego Revoluta opracowanego we współpracy z NVIDIA.

PRAGMA ma wspierać ocenę ryzyka w czasie rzeczywistym, operacje na platformie oraz spersonalizowane rekomendacje produktów. Revolut obsługuje ponad 80 milionów klientów na ponad 40 rynkach, a dane z tych rynków zasilają modele rozwijane przez Revolut Research.

Podsumowanie

Revolut Research działa jako dedykowana jednostka w Departamencie AI.

PRAGMA ma służyć m.in. ocenie ryzyka kredytowego, wykrywaniu oszustw i rekomendacjom produktów.

Wczesne wdrożenia modelu oparto na danych historycznych.

Revolut planuje publikować wyniki badań i udostępniać ramy technologiczne jako open source.

Wyniki wczesnych wdrożeń PRAGMA

Revolut podaje, że wczesne wdrożenia PRAGMA oparte na danych historycznych wskazują na 2,3-krotnie wyższą skuteczność identyfikowania ryzyka niewypłacalności kredytobiorców w porównaniu ze starszymi modelami bazowymi. Firma wskazuje też na o 65 proc. więcej wykrytych przypadków oszustw, przy precyzji alertów wyższej o 17 proc.

Według Revoluta model zapewnił także o 41 proc. trafniejsze rekomendacje produktów na kontach prywatnych i firmowych.

Dane i kolejne plany

Revolut przetwarza w czasie rzeczywistym miliardy transakcji transgranicznych oraz danych dotyczących zróżnicowanych zachowań finansowych. Niezależnie od PRAGMA modele bezpieczeństwa firmy analizują niemal miliard transakcji miesięcznie, aby zapobiegać oszustwom.

Revolut Research planuje regularnie publikować wyniki badań naukowych oraz udostępniać ramy technologiczne w formule open source. Zespół ma uczestniczyć m.in. w konferencjach Nvidia GTC w Berlinie w październiku oraz ICAIF w listopadzie, a także organizować kwartalne spotkania branżowe w biurach Revoluta.

AIR, asystent w aplikacji Revoluta wykorzystujący zintegrowane silniki AI do realizacji złożonych procesów finansowych w jednej operacji, jest obecnie dostępny wyłącznie w Wielkiej Brytanii.