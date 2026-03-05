RTB House, firma adtech, uruchomił platformę reklamową rtb.com w modelu samoobsługowym. Nowe narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o reklamodawcach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Podsumowanie

• RTB House uruchomił platformę rtb.com w modelu self-service dla sektora MŚP.

• Platforma wykorzystuje algorytmy deep learning do optymalizacji kampanii reklamowych.

• Narzędzie umożliwia wykorzystanie potencjału danych first-party przez reklamodawców.

Platforma self-service dla MŚP

RTB House wprowadził na rynek nową platformę reklamową rtb.com działającą w modelu samoobsługowym. Rozwiązanie zostało opracowane z myślą o reklamodawcach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, którzy szukają efektywnych narzędzi do prowadzenia kampanii digital.

Głównym celem platformy jest zapewnienie reklamodawcom dostępu do wysokiej jakości ruchu reklamowego przy jednoczesnym umożliwieniu pełnego wykorzystania potencjału danych first-party. Model self-service pozwala na samodzielne zarządzanie kampaniami bez konieczności angażowania zespołu wsparcia.

Budżety w całej branży są coraz bardziej ograniczanie, a małe i średnie marki e-commerce często nie mają odpowiednich zasobów wewnętrznych, a mimo to oczekuje się, że będą konkurować z większymi firmami. Nasza platforma wyrównuje szanse i bierze na siebie najtrudniejsze zadanie, umożliwiając mniejszym markom osiąganie zakładanych celów, jednocześnie obniżając barierę wejścia w obszar zaawansowanej reklamy programmatic. – mówi Michael Lamb, Chief Commercial Officer w RTB House.

Technologia deep learning w reklamie

Produkty RTB House są napędzane unikalnymi algorytmami deep learning, które stanowią podstawę działania platformy rtb.com. Technologia ta umożliwia optymalizację kampanii reklamowych w czasie rzeczywistym, dostosowując przekazy do zachowań i preferencji odbiorców.

Wykorzystanie algorytmów uczenia głębokiego pozwala na bardziej precyzyjne targetowanie reklam oraz lepsze wykorzystanie budżetów reklamowych przez mniejszych reklamodawców, którzy wcześniej mogli mieć ograniczony dostęp do zaawansowanych narzędzi adtech.

Dane first-party jako przewaga konkurencyjna

Platforma rtb.com umożliwia reklamodawcom pełne wykorzystanie potencjału danych first-party w kampaniach reklamowych. W obliczu zmian w zakresie prywatności i wycofywania cookie third-party, dane pierwszej strony stają się kluczowym zasobem dla reklamodawców.

MŚP mogą teraz wykorzystać swoje własne dane o klientach do budowania skutecznych kampanii remarketingowych i personalizacji przekazów reklamowych, co wcześniej było domeną większych graczy rynkowych z rozbudowanymi zespołami analitycznymi.