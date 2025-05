Salesforce: Jak AI zmieni pracę w firmach do 2027 roku

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Salesforce wśród 200 globalnych liderów działów HR ujawnia, że cyfrowa siła robocza to nie tylko chwilowy trend, ale istotna zmiana w strategii biznesowej. W ciągu najbliższych dwóch lat przewiduje się, że wdrażanie agentów AI wzrośnie o 327%, co może prowadzić do 30-procentowego wzrostu wydajności. W rezultacie dyrektorzy personalni przekształcają struktury organizacyjne oraz podejście do kompetencji pracowników. Badanie wskazuje, że liderzy HR planują przesunąć niemal jedną czwartą zatrudnionych na nowe stanowiska w ramach cyfrowej siły roboczej.

Wzrost wdrożenia agentów AI

Wyniki badania podkreślają rosnącą rolę programów przekwalifikowania w kontekście AI. Ponad 80% dyrektorów personalnych już przeszkala pracowników lub planuje to zrobić, aby zwiększyć ich konkurencyjność na rynku pracy, który jest kształtowany przez agentów AI. Większość liderów zgadza się, że umiejętności miękkie, takie jak budowanie relacji i współpraca, będą jeszcze ważniejsze, gdy ludzie zaczną pracować ramię w ramię z agentami. Dyrektorzy HR przewidują, że w ciągu najbliższych pięciu lat zespoły będą składały się zarówno z ludzi, jak i agentów AI. Mimo to, 85% z nich przyznaje, że ich organizacje jeszcze nie wdrożyły agentów AI, a 73% twierdzi, że pracownicy wciąż nie rozumieją, jak cyfrowa siła robocza wpłynie na ich codzienną pracę.

Przyszłość zatrudnienia w erze AI

Liderzy HR są zgodni, że integracja cyfrowej siły roboczej z zespołami będzie kluczowym elementem ich roli w organizacji. 80% z nich uważa, że w ciągu pięciu lat większość zespołów roboczych będzie składać się z ludzi i agentów AI. 86% dyrektorów personalnych twierdzi, że integracja cyfrowej siły roboczej z obecnym personelem będzie istotną częścią ich obowiązków. Przewidują oni, że po pełnym wdrożeniu agentów AI, średni wzrost produktywności wyniesie 30%, a koszty pracy zmniejszą się o 19%, co przekłada się na oszczędności na poziomie 11 064 USD na pracownika. W związku z tym, dyrektorzy personalni planują przeszkolić i przebranżowić pracowników, aby mogli współpracować z agentami AI.

Umiejętności miękkie w nowej rzeczywistości

W miarę jak cyfrowa siła robocza staje się coraz bardziej powszechna, rośnie znaczenie umiejętności miękkich oraz ról opartych na relacjach. 75% dyrektorów personalnych twierdzi, że AI zwiększy zapotrzebowanie na umiejętności miękkie w organizacji. Planują oni przesuwać pracowników na stanowiska, które wymagają budowania relacji, takie jak działy partnerskie i zarządzania klientami. Współpraca i elastyczność będą kluczowe w erze agentów AI. Dyrektorzy HR przewidują, że zespoły obsługi klienta, operacji i finansów zmniejszą się, a część ich zadań zostanie przejęta przez agentów. Pomimo pilności tematu, wielu liderów HR wciąż jest na etapie planowania, co wskazuje na potrzebę dalszej edukacji i przygotowań w zakresie cyfrowej siły roboczej.