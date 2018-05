Sfinks dowozi we własnej domenie

Sfinks Polska, spółka zarządzająca sieciami Sphinx, Chłopskie Jadło, Piwiarnia i Fabryka Pizzy, zamierza rozwijać sprzedaż poprzez rozwój w segmencie delivery.

Usługa dowozu jest już świadczona w 23 miastach z 46 restauracji należących do Sfinks Polska. Liczba ta ma wzrosnąć do 56 lokali jeszcze w pierwszej połowie roku. Sfinks uruchomił też swój portal do zamawiania posiłków online – smacznieiszybko.pl, poprzez który oferowane są dania z sieci grupy Sfinks. Jednocześnie spółka przygotowuje się do wdrożenia centralnej obsługi zamówień w ramach wspólnego dla grupy call center.

Jak pokazują zlecone przez nas badania, 74% klientów restauracji zamawia również dania z dowozem, a 66%, wie dokładnie, z oferty jakiego lokalu chce skorzystać. Zależy nam, aby klienci naszych sieci, liczących ponad 170 lokali, mieli możliwość zamawiania swoich ulubionych i sprawdzonych dań bezpośrednio od nas. Dlatego, mimo iż nasza oferta jest dostępna w popularnych internetowych platformach sprzedaży dań online, zdecydowaliśmy się też na uruchomienie własnego portalu dedykowanego naszym markom. Kupując dania poprzez serwis smacznieiszybko.pl w ramach jednego zamówienia i w tym samym czasie można otrzymać dania z sieci Sphinx, Chłopskie Jadło, Fabryka Pizzy czy Wook, co pozwala pogodzić gusta różnych osób chcących zjeść wspólnie posiłek – wyjaśnia Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska S.A.