Startuje Empik Premium

Empik Premium to usługa skierowana do wszystkich klientów, zarówno tych preferujących zakupy w sklepach stacjonarnych, jak i korzystających z Empik.com czy aplikacji mobilnej.

W skład listy benefitów, które oferuje usługa Empik Premium, wchodzi stała 15% zniżka w salonach Empik. Klienci zapłacą mniej za książki, muzykę, filmy, zabawki, artykuły papiernicze i kreatywne oraz kolekcje Empiku. To także do 20% specjalnej zniżki w Empik.com na setki tysięcy produktów oznaczonych etykietą Premium – oprócz oferty dostępnej stacjonarnie, rabatowane będą również niemal wszystkie kategorie sklepu internetowego: Zdrowie i uroda, Zabawki, Dom i ogród, Elektronika. Klientów zaskoczyć mają też okazje – popularne produkty w bardzo atrakcyjnych cenach. Dodatkowo klienci otrzymają do 3% zwrotu środków za zakupy na swoje konto w Empik.com. Nawet do 600 złotych rocznie.

Klienci Empik Premium zyskują także darmową dostawę nie tylko do punktów odbioru, ale również kurierem. Przy zakupach powyżej 40 zł odbiorą je bez żadnych dodatkowych kosztów w ponad 11 tysiącach paczkomatów oraz placówek Poczty Polskiej i stacji Orlen.

Empik Premium opiera się również o mocne benefity dla ludzi ceniących kulturę. Dla klientów dostępne będą przedsprzedaże i zniżki na koncerty oraz wydarzenia w Empik Bilety i Going. Na początek przedsprzedaż jesiennej trasy Bass Astral x Igo, specjalna pula biletów na koncert JIMEK Symphonixx w Hali Stulecia we Wrocławiu oraz zniżki na koncerty klubowe, w tym Darii Zawiałow, Ani Dąbrowskiej czy Pawła Domagały.

Miłośników literatury zachęcić ma pakiet tysięcy audiobooków i ebooków za 0 zł w Empik Go. Zaś dla kinomaniaków, Empik Premium oferuje 20% zniżki na seanse filmowe sieci Helios – czyli do 47 kin w całej Polsce. Pakiet uzupełnia 20% zniżka na pełną ofertę Empik Foto oraz do 50 odbitek zdjęć w jakości premium za 1 gr na powitanie.

Obserwujemy kierunek rozwoju rynku retail i e-commerce, a ten jasno wskazuje na rozwiązania subskrypcyjne. Połączyliśmy wiedzę o preferencjach naszych klientów z globalnymi trendami i otrzymaliśmy usługę skrojoną na miarę współczesnego konsumenta z uwzględnieniem DNA Empiku – czyli mocno postawiliśmy na kulturę i pasje – przekonuje Ewa Szmidt-Belcarz, Prezes Grupy Empik

Empik Premium jest usługą oferowaną na czas nieokreślony, przy czym odbiorca może wybrać dogodny dla siebie okres rozliczeniowy:

6,67 zł/mies. – przy 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym

8,33 zł/mies. – przy 6-miesięcznym okresie rozliczeniowym

9,99 zł/mies. – przy miesięcznym okresie rozliczeniowym

Usługę można uruchomić w każdym momencie, zarówno w salonie, jak i na Empik.com oraz w aplikacji. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.empik.com/premium.