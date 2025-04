Wirtualna Polska: Przychody 1,57 mld zł w 2024 roku

Wirtualna Polska Holding S.A. w 2024 roku odnotowała przychody ze sprzedaży przekraczające 1 mld 568 mln zł, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu do roku 2023. Skorygowana EBITDA wzrosła o prawie 7%, osiągając wartość ponad 468 mln zł. Grupa kontynuuje inwestycje w rozwój technologii oraz narzędzi wspieranych sztuczną inteligencją, co przyczynia się do zwiększenia efektywności cyfrowych produktów i usług.

Podsumowanie

• Wirtualna Polska zanotowała wzrost przychodów o 9% w 2024 roku.

• Segment turystyczny wzrósł o ponad 20%, a w IV kwartale o 24%.

• Grupa WP przeprowadziła akwizycję Invia Group, co zwiększy jej obecność w Europie.

• Inwestycje w technologie przynoszą efekty w obszarze reklamy i subskrypcji.

Dynamiczny rozwój segmentu turystycznego

Rok 2024 był czasem intensywnego wzrostu w segmencie turystycznym Wirtualnej Polski. W skali całego roku przychody w tym obszarze wzrosły o ponad 20%, a w czwartym kwartale, który zazwyczaj charakteryzuje się niższą sprzedażą, wzrost ten wyniósł aż 24%. Warto podkreślić, że Wirtualna Polska zrealizowała największą akwizycję w swojej historii, nabywając 100% akcji Invia Group za 1 mld zł. Invia Group to firma działająca głównie w Niemczech, ale posiadająca również serwisy w Austrii, Szwajcarii, Czechach, Słowacji, na Węgrzech oraz w Polsce. Po zakończeniu transakcji, która oczekuje na zgody regulacyjne, segment turystyczny Wirtualnej Polski stanie się jednym z największych graczy w Europie.

Inwestycje w technologie i reklamy

Wirtualna Polska konsekwentnie inwestuje w rozwój własnych technologii, co przynosi wymierne efekty. W obszarze reklamowo-subskrypcyjnym wdrożone technologie rekomendacyjne przyczyniły się do wzrostu liczby odsłon w portalach WP o 25% od października 2024 roku. Platforma WP Ads, która umożliwia reklamodawcom łatwe planowanie, targetowanie i emisję reklam, zarejestrowała już prawie 3 tys. klientów. Dodatkowo, WPartner, platforma SSP, pozwala wydawcom na skuteczne monetyzowanie powierzchni reklamowych dzięki unikatowej technologii opartej na modelu programmatic.

Jacek Świderski, prezes zarządu Wirtualnej Polska, w swoim liście do akcjonariuszy podkreśla, że firma ma zamiar zmienić swój profil branżowy i geograficzny z okazji 30-lecia istnienia. „Na 30-lecie swojego istnienia Wirtualna Polska zmieni swój profil zarówno branżowo, jak i geograficznie. I co najważniejsze, będzie to zmiana wynikająca wprost z naszej oczywistej potrzeby biznesowej. Potrzeby skokowego zwiększenia skali” – pisze Świderski.

Wzrost w obszarze finansów konsumenckich

Segment finansów konsumenckich Wirtualnej Polski również odnotował zmiany. Przychody ze sprzedaży wyniosły 194 506 tys. zł, co oznacza spadek o 2,5% w porównaniu do roku 2023. Mimo to, skorygowana EBITDA wzrosła o 15%, osiągając wartość 30 503 tys. zł. Warto zauważyć, że Wirtualna Polska co roku inwestuje około 150 mln zł w rozwój własnych technologii, co wzmacnia krajowy ekosystem reklamowy, mediowy i e-commerce.