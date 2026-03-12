Wolt uruchomił w Polsce Storefront – rozwiązanie umożliwiające restauracjom i lokalnym biznesom prowadzenie sprzedaży online pod własną marką. Usługa jest dostępna we wszystkich 33 krajach obecności platformy.

Podsumowanie

• Wolt Storefront to gotowa strona do przyjmowania zamówień online

• Wdrożenie trwa 2-3 dni robocze w ramach aneksu do umowy

• Restauracje korzystają z płatności i logistyki Wolt

• Usługa dostępna w 33 krajach

Na czym polega Wolt Storefront

Wolt Storefront to gotowa strona internetowa do przyjmowania zamówień, która działa pod własnym brandingiem lokalu. Restauratorzy nie ponoszą kosztów wdrożenia ani abonamentu, a także nie muszą budować własnej infrastruktury technologicznej. Rozwiązanie daje niezależny kanał sprzedaży, jednocześnie umożliwiając korzystanie z istniejącej infrastruktury płatności i logistyki Wolt.

Czas wdrożenia i dostępność

Wdrożenie Storefront trwa zazwyczaj 2-3 dni robocze i odbywa się w ramach aneksu do istniejącej umowy z Wolt Marketplace. Usługa jest dostępna we wszystkich 33 krajach, w których operuje platforma Wolt, co daje restauracjom możliwość skalowania działalności na rynki międzynarodowe.

Korzyści dla restauracji

Restauratorzy zyskują niezależny kanał sprzedaży online, który działa pod ich własną marką. Jednocześnie mogą korzystać z sprawdzonej infrastruktury płatności i systemu logistycznego Wolt. Rozwiązanie eliminuje konieczność inwestycji we własną technologię oraz zespół IT do obsługi zamówień online.

Od uruchomienia usługi w Polsce ze Storefront skorzystało już kilkaset lokali, w tym dwie duże sieci fast-food. Wśród marek, które wdrożyły rozwiązanie, są m.in. Zahir Kebab, Yemsetu, Wok In oraz Prościutko Pizza.