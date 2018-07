Wygoda w e-sprzedaży coraz ważniejsza

85 proc. polskich internautów kupuje w sieci. Zmieniają się decydujące czynniki wyboru sklepu internetowego. Choć wciąż najbardziej liczy się cena, to jej znaczenie – w ciągu dwóch lat – zmalało aż o 10 punktów proc. Częściej zwracamy uwagę na wygodę realizacji zakupu, w tym duży wybór metod płatności – wynika z tegorocznej edycji badania Blue Media “Jak kupujemy w internecie”.

W porównaniu do ubiegłego roku rzadziej patrzymy na wiarygodność sklepu, firmy obsługującej płatności oraz kwestie związane ze zwrotem towaru, ale są to prawdopodobnie czynniki tak oczywiste z punktu widzenia kupujących, że ci nie używają ich do kategoryzowania sklepów internetowych.

Wydawałoby się, że odnalezienie szukanego produktu w dobrej cenie to koniec przygód konsumenta. Nasze badanie pokazuje, że tak zwane peryferyjne czynniki wyboru naprawdę mają znaczenie. Klienci przyglądają się nie tylko produktowi i jego cenie, ale biorą pod uwagę czas, w którym przesyłka zostanie do nich dostarczona, wygodę procesu zakupowego, w szczególności na urządzeniach mobilnych i wreszcie – czy mogą zapłacić w taki sposób, jaki preferują. Obecnie niska cena to śmiesznie mało. Tylko kompleksowe zadbanie o wszystkie elementy procesu zakupowego daje nadzieję na sukces w ecommerce – komentuje Krystian Wesołowski, ekspert Blue Media od rynku ecommerce.

Polscy internauci coraz częściej rezygnują z zakupu, jeśli nie znajdą odpowiedniej dla siebie formy płatności – deklaruje tak już ponad połowa badanych (55 proc).

Polacy najczęściej korzystają z płatności elektronicznych. Zauważalnie rośnie zainteresowanie płatnością kartą płatniczą. Takiej sytuacji sprzyja spadek zainteresowania płatnością za pobraniem, choć nadal jest to najczęściej wybierana opcja (43 proc.). Maleje również popularność samodzielnego wykonywanych przelewów. Liczba osób finalizujących w ten sposób transakcję spadła o 6 punktów proc. w porównaniu do 2017 roku – niespełna co trzeci kupujący online kiedykolwiek korzysta z tej formy płatności. Tym samym tradycyjny przelew wypadł poza podium, mimo że w zeszłym roku był to drugi wybór Polaków.

Tendencja jest zauważalna. Płatność za pobraniem wciąż jest najpopularniejsza, ale gdy zliczymy łącznie wszystkie formy płatności elektronicznej, okazuje się, że to one są najczęstszym wyborem kupujących online. Samodzielne wykonywanie przelewu jest czasochłonne i niepraktyczne, i nawet małe sklepy odchodzą od oferowania tej opcji swoim klientom lub traktują ją jako uzupełnienie listy metod płatności. Polacy są otwarci i chcą płacić wygodnie – mówi Krystian Wesołowski.

Potwierdza to również wyraźny spadek popularności innych, bardziej tradycyjnych form uiszczania należności: np. gotówką (z 17 do 12 proc.) lub kartą w punkcie odbioru ( z 10 do 5 proc.).

