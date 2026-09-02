Żabka JushAplikacja szybkich zakupów spożywczych z dostawą w kilkanaście minut, uruchomiona w Polsce w 2021 roku przez Grupę Żabka. Działała w modelu quick commerce w największych miastach, oferując produkty z własnych dark store'ów.Pełna definicja w słowniku → i delio supermarket online uruchomiły usługi w Metropolii Katowickiej. Jush oferuje blisko 4 tys. produktów z dostawą nawet w 15 minut, a delio realizuje większe zakupy tego samego dnia, nawet w ciągu jednej godziny.

To czwarty obszar w Polsce, na którym Lite e-Commerce z Grupy Żabka udostępnia w jednej aplikacji obie usługi. Zamówienia są realizowane siedem dni w tygodniu, w godzinach 7:00–22:00.

Podsumowanie

Jush jest dostępny w Katowicach, Chorzowie i Siemianowicach Śląskich.

delio supermarket online działa w 10 miastach, w tym w Katowicach, Sosnowcu, Rudzie Śląskiej i Bytomiu.

W delio klient może wybrać dostawę nawet w ciągu jednej godziny albo w określonym oknie czasowym.

Dwie usługi w jednej aplikacji

Jush obejmuje produkty spożywcze, przemysłowe oraz dania na gorąco znane ze sklepów Żabka. W delio supermarket online dostępne są produkty spożywcze i niespożywcze, w tym świeże warzywa i owoce, pieczywo, mięso, produkty drogeryjne oraz nabiał.

Zasięg delio obejmuje Katowice, Sosnowiec, Rudę Śląską, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Chorzów, Mysłowice, Czeladź, Będzin i Bytom.

Skala działalności i badanie

Żabka Jush podaje, że od początku działalności zrealizowała ponad 8 milionów zamówień. Firma wskazuje też, że od 2022 roku działa w Krakowie i osiągnęła tam rentowność.

„Od 2022 roku jesteśmy obecni także w Krakowie, w sąsiedniej Małopolsce, gdzie właśnie osiągnęliśmy rentowność. Ten wynik pokazuje, że nasz model skutecznie rozwija się również poza Warszawą i daje nam solidne podstawy do wejścia na kolejne rynki” – mówi Zuzanna Dębowska, CCO w Lite e-Commerce z Grupy Żabka.

W badaniu zrealizowanym w marcu 2026 r. na zlecenie Żabka Jush, na próbie 1000 mieszkańców Warszawy, Krakowa i Wrocławia w wieku 18–50 lat, 73 proc. respondentów wskazało wygodę i brak wysiłku jako ważne kryterium wyboru sklepu. Szeroki asortyment był ważny dla 39 proc. badanych.