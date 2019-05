Zalando z nową strategią biznesową: “Starting point for fashion”

Firma Zalando przyjęła nową strategię biznesową, zgodnie z którą chce zostać europejskim „starting point for fashion” – miejscem oferującym jakościowy i dopasowany do oczekiwań klientów asortyment, pozwalający znaleźć każdy poszukiwany przez konsumenta produkt w segmencie fashion.

Naszą grupą docelową są osoby szeroko zainteresowane modą. W związku z tym, chcemy oferować wszechstronny asortyment i jak najlepiej inspirować naszych klientów. Naszym nadrzędnym celem jest takie skompletowanie oferty, by konsumenci mieli świadomość, że jeśli jakiegoś, poszukiwanego przez nich, artykułu z obszaru mody nie ma na naszej platformie, to znaczy, że on po prostu nie istnieje – mówi Dawid Pożoga, Marketing Lead na Polskę w Zalando SE.



Już teraz Zalando posiada najszerszy sezonowy asortyment modowy w Europie, który daje klientom swobodę wyboru i ułatwia im wyrażanie swojej osobowości. Różnorodne kolekcje około 2000 marek umożliwiają znalezienie ubrań, obuwia i dodatków nawet najbardziej wymagającym trendsetterom. Właśnie ten atut podkreśla nowa kampania firmy w formacie 360° na sezon letni „Letnie trendy. Twoja wolność stylu”.

Główny spot wyreżyserowany został przez Marka Albistona, reżysera filmów komercyjnych, fabularnych, telewizyjnych i dokumentalnych, wielokrotnie nagradzanego między innymi na festiwalach filmowych w Cannes czy na Sundance. Za produkcję odpowiedzialna była agencja Sweetshop. W letniej kampanii Zalando podążamy za bohaterami, którzy wyrażają swój ulubiony, wakacyjny styl, a ich nawiązujące do ulubionych trendów stylizacje, wielokrotnie się zmieniają. W warstwie muzycznej wideo wykorzystany jest utwór „ANXT”, kanadyjskiej grupy Random Recipe, która w tym roku odbywa trasę koncertową po Europie.

Pierwsza emisja kampanii „Letnie trendy. Twoja wolność stylu.” w Polsce obejmuje telewizję, OOH, digital oraz stronę zalando.pl.