10 najważniejszych trendów e-commerce w 2017 roku

Mobile is not the king anymore! To będzie rok pod znakiem personalizacji, narzędzi analityki internetowej oraz sztucznej inteligencji, przekonuje dział badań i rozwoju PayU.

Ranking jest podsumowaniem prognoz i analiz opublikowanych na przełomie 2016/2017 r. m.in. przez firmy konsultingowe, ekspertów od internetowego marketingu, blogerów technologicznych, specjalistów od SEO i osób zarządzających e-sklepami. Trend nr 1: Personalizacja To słowo pada najczęściej w prognozach na 2017 rok i jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Personalizacja ostatecznie zdetronizowała „mobile” jako wiodący trend w branży. Nowoczesny biznes w coraz większym stopniu opiera się na spersonalizowanych ofertach i przekazach marketingowych. Najważniejszym zadaniem właścicieli biznesów internetowych jest doprowadzenie do sytuacji, w której klient będzie czuł, że jest traktowany wyjątkowo. Nie jak jeden z tysięcy konsumentów, lecz ten jeden, szczególny odbiorca, który może liczyć na skrojone pod swój gust produkty, treści, metody komunikacji i obsługę – mówi Aleksandra Lenartowicz z działu badań i rozwoju PayU. Potwierdzają to liczni eksperci. Personalizacja będzie kluczem do sukcesu w eCommerce w 2017 roku. Musisz wiedzieć, czego klienci potrzebują, i to często zanim oni sami się tego dowiedzą. Jeśli rozpoznasz potrzebę i dostarczysz im rozwiązanie, zbudujesz rosnącą społeczność lojalnych odbiorców – pisze brytyjska blogerka Kathryn Monkcom. W 2017 roku zakupy online będą wspierane przez analizę danych bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – wszystko dlatego, że dostosowanie oferty do kontekstu i okoliczności, w jakich znajduje się klient, staje się koniecznością, aby mu w ogóle coś sprzedać – twierdzi John Komarek, założyciel agencji marketingu efektywnościowego Pixelter. Trend nr 2: Dostawa i zwrot Dostawa (najlepiej tego samego dnia) i zwroty (najlepiej darmowe) są Świętym Graalem dla branży handlowej. Choć dla wielu e-sprzedawców to wciąż odległy horyzont, dzięki inwestycjom w sieć partnerów i poprawie logistyki, zobaczymy w 2017 wiele pozytywnych zmian na tym polu. Nie będzie to jednak wynikać z jednej konkretnej innowacji, tylko raczej wielu drobnych usprawnień. Nadchodzące miesiące będą stały pod znakiem dostawy tego samego dnia (same-day delivery), której oczekuje coraz więcej konsumentów.

Wzrośnie liczba lokalnych punktów odbioru (automatów, stacji, kiosków, sklepów spożywczych itp.).

Branża sprzedażowa wykorzysta rosnącą popularność crowdsourcingu (w końcu paczki mogą przewozić nie tylko kurierzy, ale też „zwyczajni” kierowcy, w tym pracujący dla aplikacji taksówkowych, jak np. Uber).

Nie słabną również emocje wokół dostarczania przesyłek za pomocą dronów. Choć tę opcję testują wszystkie wielkie firmy z branży eCommerce, to na razie pozostaje ona głównie atrakcyjną wizją marketingową. Czy te wielkie nakłady na logistykę mają sens? Tak! – Raport firmy Forrester pokazuje, że już 29 proc. osób gotowych jest ponieść dodatkową opłatę, żeby otrzymać zamówienie tego samego dnia – zauważa Kit Smith, content writer w firmie marketingowej Brandwatch. Trend nr 3: Kanał mobilny Mobile is the King – to hasło już się wytarło, bo przez ostatnie lata wybrzmiewało w całej branży e-commerce. Temat wciąż jednak pozostaje aktualny i zajmuje wysokie miejsce w rankingu światowych trendów. Urządzenia mobilne odpowiadają już za ponad połowę całego ruchu w internecie i wciąż zwiększają przewagę nad komputerami stacjonarnymi czy laptopami. Eksperci przewidują, że w 2017 roku m-commerce osiągnie nowe szczyty popularności i dochodowości. Tymczasem z perspektywy e-sklepów wciąż sporo pozostało do zrobienia. To może wydawać się zaskakujące, ale dużo część konsumentów wciąż nie jest zadowolona z tego, w jaki sposób kupuje się za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Ponad połowa z nas woli finalizować transakcję przy pomocy pecetów, a wielu ma obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa – pisze Robert Allen, redaktor serwisu Smart Insights. Jak podaje Gartner, w 2017 roku zachowania konsumentów spowodują wzrost przychodów z mobile w branży eCommerce o co najmniej 50 procent – zauważa Michael Lazar, specjalista od marketingu internetowego, autor w serwisie Engadget. Na pozycjach 4-10 w rankingu PayU znalazły się: analityka i targetowanie, social commerce, omnichannel, płatności, sztuczna inteligencja, wirtualny asystent zakupowy oraz obsługa klienta w czasie rzeczywistym.