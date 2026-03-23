39 proc. Polaków nadal preferuje zakupy w sklepach stacjonarnych, a kolejne 37 proc. konsumentów łączy zakupy w kanałach online i stacjonarnie. Wynika to z raportu „Adyen Index: Retail Report 2025″, przeprowadzonego na grupie 41 tys. konsumentów i 14 tys. przedsiębiorstw w 25 krajach. Badanie pokazuje, że rzeczywistość zakupowa jest bardziej złożona niż powszechne przekonanie o odchodzeniu od sklepów fizycznych.

Podsumowanie

39 proc. Polaków preferuje zakupy w sklepach stacjonarnych, 37 proc. łączy kanały

43 proc. konsumentów chce zobaczyć i dotknąć produkt przed zakupem

59 proc. Polaków korzysta z kas samoobsługowych

24 proc. firm inwestuje w technologie VR i cyfrowe lustra

Dlaczego klienci wybierają sklepy stacjonarne

Najczęściej wskazywanym powodem wizyty w punkcie stacjonarnym jest możliwość zobaczenia i dotknięcia produktu przed zakupem – wskazuje na to 43 proc. konsumentów. Niewiele mniej, bo 42 proc., chce przymierzyć lub sprawdzić produkt „na żywo”. Znaczenie mają także czynniki praktyczne: 36 proc. konsumentów wybiera sklep stacjonarny, gdy potrzebuje produktu natychmiast, a 34 proc. chce w ten sposób uniknąć kosztów dostawy. Co czwarty konsument wskazuje możliwość zadania pytań pracownikowi jako powód wizyty w sklepie, a 22 proc. badanych deklaruje, że wybiera sklepy fizyczne, aby wspierać lokalne marki i biznesy.

Technologie w sklepach fizycznych

Sklepy stacjonarne coraz bardziej przypominają środowisko cyfrowe. Już 59 proc. konsumentów w Polsce korzysta z kas samoobsługowych, a 17 proc. firm planuje wdrożenie rozwiązań umożliwiających samodzielne skanowanie i opłacanie zakupów – także przy wykorzystaniu kiosków czy aplikacji mobilnych. Co więcej, 34 proc. respondentów przyznaje, że zakupy stają się atrakcyjniejsze, gdy towarzyszą im dodatkowe wrażenia, takie jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. W odpowiedzi na te oczekiwania 24 proc. firm inwestuje w nowe technologie, takie jak cyfrowe lustra czy rozwiązania VR.

Ścieżka zakupowa łączy kanały

Sklep staje się jedynie elementem ścieżki zakupowej. Aż 18 proc. konsumentów deklaruje, że najpierw przegląda ofertę online, a następnie udaje się do sklepu, aby obejrzeć produkt przed zakupem w Internecie. – Coraz wyraźniej widać, że konsumenci nie postrzegają już zakupów w kategoriach kanałów sprzedaży. Dla nich jest to jeden, ciągły proces – od inspiracji i porównywania ofert online, przez kontakt z produktem w sklepie, aż po finalizację transakcji w wybranym momencie i miejscu – mówi Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen. W tym modelu przewagę zyskują marki, które potrafią połączyć dane, płatności i doświadczenie klienta w jeden spójny ekosystem.

Metodologia badania

Badanie Adyen Index: Retail Report 2025 przeprowadzono między 26.02.2025 a 12.03.2025 na grupie 41 tys. konsumentów i 14 tys. przedsiębiorstw handlowych w 25 krajach, w tym w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Brazylii, Meksyku, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Portugalii, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru, Malezji, Hongkongu, Japonii i Australii, Indii oraz Chin. W Polsce badaniem objęto 1001 konsumentów oraz 500 przedsiębiorstw.