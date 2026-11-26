Według badania SHEINChińska platforma e-commerce w modelu ultra-fast fashion, rozwijająca w Europie także segment marketplace dla zewnętrznych sprzedawców.Pełna definicja w słowniku → Polacy zaczynają zakupy świąteczne najpóźniej spośród konsumentów z siedmiu badanych krajów europejskich. W Polsce 61 proc. ankietowanych czeka z rozpoczęciem zakupów do grudnia.

Podsumowanie

We wrześniu lub październiku zakupy zaczyna 3 proc. badanych Polaków i 23 proc. Brytyjczyków.

12 proc. badanych Polaków planuje zakończyć zakupy w ostatnim tygodniu przed świętami lub w Wigilię.

29 proc. ankietowanych w Polsce planuje podzielić zakupy po równo między sklepy internetowe i stacjonarne.

Kiedy Polacy i inni Europejczycy robią zakupy świąteczne?

W badaniu Seasonal Shopping Study ankieterzy pod koniec października zapytali o świąteczne nawyki zakupowe 7 tys. konsumentów z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Irlandii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Rozpoczęcie zakupów w grudniu wskazało 41 proc. ankietowanych we Włoszech i 36 proc. w Hiszpanii, wobec 61 proc. w Polsce.

Choć Polacy zaczynają zakupy najpóźniej, rzadziej niż respondenci z większości badanych krajów planują zakończyć je w ostatnim tygodniu przed świętami lub w Wigilię. Taki termin wskazało 12 proc. ankietowanych w Polsce, 24 proc. w Hiszpanii i 11 proc. w Niemczech.

Zakupy online i porównywanie ofert

Według badania SHEIN w Niemczech 32 proc. ankietowanych planuje kupić większość prezentów przez internet. W Hiszpanii ten odsetek wynosi 14 proc. i jest najniższy wśród siedmiu badanych krajów. Równy podział zakupów między sklepy internetowe i stacjonarne planuje 29 proc. respondentów w Polsce oraz po 38 proc. w Hiszpanii i Irlandii.

„Konsumenci oczekują elastyczności: łączą zakupy online i w sklepach stacjonarnych, by porównać oferty, znaleźć inspirację i kupować w sposób, który najbardziej im odpowiada” – mówi Michał Kania, Public Affairs Director w SHEIN Polska.

Polacy najczęściej spośród respondentów z siedmiu krajów porównują produkty i ceny przed zakupem – robi tak 25 proc. ankietowanych w Polsce. Inspiracji na stronach internetowych i w aplikacjach sprzedawców szuka 28 proc. polskich respondentów.