43 proc. z 2 501 konsumentów badanych przez Sinch uważa, że AI ułatwi im zakupy świąteczne w 2026 roku. To mniej niż 48 proc. w 2025 roku. Najwyższe zaufanie do asystenta AI badani deklarują przy śledzeniu zamówień i aktualizacjach dostawy.

Podsumowanie

81 proc. badanych ufa AI w obsłudze śledzenia zamówień i aktualizacji dostawy.

43 proc. wskazuje prywatność lub wykorzystanie danych jako główną obawę związaną z AI.

Tylko 1 z 2 501 respondentów nie chce w żadnych okolicznościach kontaktować się z chatbotem AI.

W USA 26 proc. badanych uważa, że AI ułatwi zakupy świąteczne, a w Brazylii – 78 proc.

Zaufanie zależy od zadania

W badaniu Sinch 74 proc. respondentów zadeklarowało zaufanie do asystenta AI przy pytaniach przed zakupem. Niższy poziom zaufania dotyczył zmian na koncie – 66 proc. – oraz zmian związanych z płatnościami lub rozliczeniami – 62 proc.

Najczęściej wskazywane zastosowania chatbotów AI to śledzenie zamówienia (48 proc.), sprawdzanie informacji o produkcie przed zakupem (47 proc.) oraz kontakt z obsługą klienta (36 proc.).

Rekomendacje produktowe i rozmowy głosowe

53 proc. badanych bardziej ufa rekomendacji produktu od człowieka niż od AI, podczas gdy 47 proc. ufa AI w takim samym stopniu lub bardziej. W przypadku kontaktu głosowego 48 proc. respondentów bardziej ufa konsultantowi telefonicznemu niż głosowemu agentowi AI, a 37 proc. ocenia zaufanie do obu rozwiązań tak samo lub wyżej dla AI.

Różnice między rynkami

USA były najbardziej sceptycznym wobec AI rynkiem w badaniu: 26 proc. respondentów uważa, że technologia ułatwi im zakupy świąteczne, a 43 proc. sądzi, że tak się nie stanie. W Brazylii 78 proc. badanych deklaruje, że AI ułatwi zakupy w tym roku.

Badanie online przeprowadzono w 2026 roku wśród 2 501 konsumentów z USA, Australii, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Meksyku i Hiszpanii.