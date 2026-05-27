Agencja Whites zamknęła tradycyjny dział SEO i uruchomiła dział GEOGEO (Generative Engine Optimization) to optymalizacja treści i obecności marki pod kątem cytowalności w odpowiedziach generatywnych modeli AI, takich jak ChatGPT, Perplexity czy Google AI Overviews. Odpowiednik SEO dla wyszukiwarek opartych na modelach językowych.Pełna definicja w słowniku → (Generative Engine Optimization). Jedna z największych niezależnych agencji digital w Polsce formalnie zastąpiła pozycjonowanie strukturą skupioną na widoczności marek w wyszukiwarkach generatywnych – ChatGPT, Gemini, Claude i Perplexity. Nowy dział prowadzi już działania dla klientów takich jak Hoya Lens, Brookfield Partners, Diagnostyka czy Puro Hotels.

Podsumowanie

• Whites zamknęła dział SEO i uruchomiła GEO – reakcja na wzrost zapytań kierowanych do narzędzi AI zamiast do Google.

• Google wdrożyło AI Overviews i AI Mode – zmiana sposobu prezentowania wyników wyszukiwania.

• Nowy dział łączy search, content, PR, social media i performance marketing w jedną strategię widoczności.

• Fundament działu to dotychczasowi specjaliści SEO agencji – program wewnętrzny rozwoju kompetencji zamiast rekrutacji z zewnątrz.

Dlaczego GEO zamiast SEO

Rynek wyszukiwania przechodzi transformację od czasu dominacji Google. Coraz większy odsetek zapytań użytkowników trafia do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji – ChatGPT, Gemini czy Claude. Google odpowiedziało wdrożeniem AI Overviews i AI Mode, które zmieniają sposób prezentowania wyników wyszukiwania. Tradycyjne SEO, skoncentrowane na pozycjach i słowach kluczowych, nie pokrywa w pełni potencjału biznesowego wynikającego z tej zmiany.

GEO (Generative Engine Optimization) to odpowiedź agencji na nowy model wyszukiwania. Podejście łączy kompetencje z zakresu search, content marketingu, digital PR, social media i performance marketingu w interdyscyplinarną strategię widoczności. Celem nie jest już wyłącznie wysoka pozycja w wynikach organicznych Google, ale obecność marki w odpowiedziach generowanych przez modele językowe.

„Rezygnacja z działu SEO na rzecz nowej komórki – Generative Engine Optimization – to sformalizowanie i nazwanie zmiany, która wydarzyła się w naszej agencji w ciągu ostatnich dwóch lat. Rewolucja w sposobie wyszukiwania informacji o produktach i usługach dzieje się na naszych oczach. Whites adaptuje się do zmiany, aby maksymalnie wspierać klientów w tej nowej rzeczywistości” – powiedział Maciej Woźniak, prezes zarządu Agencji Whites.

Ewolucja kompetencji zamiast rekrutacji

Fundamentem nowego działu są dotychczasowi specjaliści SEO Agencji Whites. Eksperci przeszli wewnętrzny program rozwoju kompetencji, który obejmuje optymalizację pod modele językowe (LLM), strategie obecności w AI Overviews, integrację search z digital PR i social media oraz analitykę widoczności w narzędziach AI.

„Nie szukaliśmy ekspertów od GEO na rynku, bo ich tam po prostu jeszcze nie ma – postawiliśmy na własny zespół. Nasi ludzie od SEO już wcześniej byli w ścisłej czołówce branży, a dzisiaj są jednymi z pierwszych prawdziwych specjalistów GEO w Polsce. Nie musieliśmy zmieniać kadry, daliśmy im po prostu przestrzeń na zdobycie zupełnie nowych umiejętności” – powiedziała Anna Tkaczyk, partnerka zarządzająca Agencji Whites.

Zakres działań działu GEO

Nowa struktura odpowiada za pięć obszarów: optymalizację widoczności marek w wyszukiwarkach generatywnych (ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity), strategię obecności w Google AI Overviews i AI Mode, integrację działań search z social media, digital PR i content marketingiem, audyty techniczne wspierające widoczność w ekosystemie AI oraz performance marketing wspierający cele organiczne.

Na czele działu GEO stanęła Magda Rozmus, która wcześniej odpowiadała za rozwój usługi Content Marketingu w agencji. W zespole działa już kilku specjalistów GEO, a w najbliższych tygodniach dołączą kolejni.