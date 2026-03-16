Alshaya rozpoczęła strategiczną współpracę z agencją Whites w obszarze SEO i GEO (Generative Engine Optimization). Celem partnerstwa jest zwiększenie przychodów z kanału organicznego oraz zbudowanie silnej pozycji w odpowiedziach wyszukiwarek opartych na generatywnej AI.

Podsumowanie

Zakres współpracy: Whites odpowiada za audyt SEO, GEO i roadmapę działań dla Alshaya.

Whites odpowiada za audyt SEO, GEO i roadmapę działań dla Alshaya. Rynki objęte: Polska, Czechy, Rumunia – działania priorytetyzowane pod wpływ na widoczność i konwersję.

Polska, Czechy, Rumunia – działania priorytetyzowane pod wpływ na widoczność i konwersję. Główny cel: rozwój widoczności na frazy non-brandowe i przygotowanie na spadek ruchu z Google na rzecz chatbotów AI.

rozwój widoczności na frazy non-brandowe i przygotowanie na spadek ruchu z Google na rzecz chatbotów AI. Model pracy: stałe wsparcie dedykowanego zespołu GEO, elastyczne skalowanie między rynkami.

Zakres współpracy i cele

W ramach współpracy Whites odpowiada za kompleksową diagnozę serwisów, w tym szczegółowy audyt treści i profilu linkowego. Na tej podstawie powstała roadmapa działań, która priorytetyzuje zadania pod kątem wpływu na widoczność, ruch i konwersję na trzech rynkach CEE.

Kluczowym elementem projektu jest rozwój widoczności na frazy non-brandowe. Zaplanowano działania, których celem jest nie tylko zwiększenie ruchu organicznego, ale także lepsze wykorzystanie potencjału brandu jako dźwigni wzrostu.

GEO i AI w wyszukiwarkach

Istotną częścią współpracy jest przygotowanie marek na zmiany w wyszukiwarkach – w tym spadek udziału klasycznego ruchu z Google na rzecz chatbotów i narzędzi AI. Whites wykorzystuje własne, autorskie analizy, aby zidentyfikować nisze tematyczne, które mogą szybko pojawić się w TOP10, a także obszary, w których treści mogą stać się naturalnym źródłem odpowiedzi dla modeli generatywnych.

Równolegle projektowane są działania tak, aby widoczność marek w narzędziach AI realnie przekładała się na sprzedaż. Analizowane są zapytania i odpowiedzi generujące konwersje, optymalizowane treści i ścieżki użytkownika pod scenariusze zakupowe w chatbotach i modułach odpowiedzi AI.

Wyzwania i wyniki

„Od kiedy AI zrewolucjonizował sposób wyszukiwania i konsumowania treści przez użytkowników, e-marketerzy musieli zredefiniować strategię docierania do grup docelowych oraz tradycyjne KPI. W Alshaya kładziemy nacisk na zwiększenie widoczności naszych marek w AI mode i narzędziach AI, aby każde kliknięcie organiczne było już intencjonalne, a tym samym generowało stały wzrost konwertującego ruchu” – powiedziała Agata Wójcik, Senior E-commerce Manager w Alshaya.

Największym wyzwaniem jest odpowiedź na przyzwyczajenia zakupowe użytkowników z rynków zagranicznych. „Nasze doświadczenia i realizowane analizy pozwalają skutecznie odpowiedzieć na wszelkie potrzeby. Dzięki wdrożonym działaniom już teraz widzimy znaczny wzrost widoczności serwisów zarówno w tradycyjnych wynikach wyszukiwania, jak i w LLM-ach” – powiedziała Olga Sadowska, Senior SEO Specialist w Whites.