Agent Pay: autonomiczne zakupy w e-commerce przez AI

Technologia sztucznej inteligencji zyskuje na znaczeniu w obszarze zakupów online. W kwietniu 2025 roku Mastercard zaprezentował system płatności o nazwie Agent Pay, który umożliwia cyfrowym agentom dokonywanie zakupów w imieniu użytkowników. Visa również pracuje nad podobnym rozwiązaniem, co sugeruje, że e-commerce stoi u progu istotnych zmian.

Podsumowanie

• Agent Pay to nowy system płatności, który umożliwia autonomiczne zakupy.

• Użytkownicy mogą ustalać limity wydatków i kategorie zakupów.

• Mastercard planuje integrację Agent Pay z popularnymi platformami.

• Wprowadzenie agentów AI wiąże się z wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa.

Jak działa Agent Pay?

Agent Pay to system, który eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych karty płatniczej. W ramach tego rozwiązania wprowadzono Agentic Tokens, które są cyfrowymi odpowiednikami kart płatniczych. Dzięki nim agenci AI mogą przeprowadzać transakcje w imieniu użytkowników, co zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę nad płatnościami. Użytkownicy mają możliwość ustalania limitów wydatków oraz kategorii zakupów, co zapewnia im pełną przejrzystość w procesie zakupowym.

Mastercard planuje integrację Agent Pay z platformami takimi jak Microsoft Azure OpenAI Service oraz Copilot Studio. Umożliwi to użytkownikom nie tylko otrzymywanie rekomendacji zakupowych, ale także finalizowanie transakcji w trakcie rozmowy z agentem AI. Tego rodzaju innowacje mogą znacząco wpłynąć na sposób, w jaki klienci dokonują zakupów online.

Współpraca z IBM i wyzwania dla B2B

Mastercard współpracuje z IBM, aby wprowadzić rozwiązania dla sektora B2B, które umożliwią automatyzację procesów zakupowych. Dzięki agentom AI przedsiębiorstwa będą mogły negocjować warunki płatności oraz zarządzać logistyką w sposób bardziej efektywny. Bogumił Fedoryj z agencji Get Noticed zauważa, że automatyzacja w logistyce i zarządzaniu płatnościami może przynieść korzyści w postaci optymalizacji zasobów oraz szybszego reagowania na zmiany rynkowe.

Jednakże, wprowadzenie nowych technologii wiąże się z wyzwaniami, takimi jak zapewnienie bezpieczeństwa transakcji i ochrony danych. „Transparentność decyzji podejmowanych przez AI stanie się kluczowa dla budowania zaufania zarówno konsumentów, jak i regulatorów” – podkreśla Fedoryj. Wymaga to wprowadzenia nowych standardów oraz regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności za działania algorytmów.

Konkurencja na rynku płatności

Visa, jako główny konkurent Mastercard, również rozwija swoje rozwiązania. Firma pracuje nad integracją chatbotów z platformami handlowymi, co pozwoli użytkownikom na dokonywanie zakupów bezpośrednio podczas rozmowy, na przykład z ChatGPT. Inteligentne boty Visa będą w stanie przewidywać preferencje użytkowników oraz analizować ich zachowania zakupowe, co umożliwi bardziej spersonalizowane podejście do zakupów.

Dzięki tym technologiom, konsumenci będą mogli oszczędzać czas i pieniądze, a także dokonywać zakupów w sposób bardziej intuicyjny. „Integracja handlu z mediami społecznościowymi i aplikacjami to trend, który już dziś zmienia sposób, w jaki konsumenci podejmują decyzje zakupowe” – dodaje Fedoryj. Właściciele sklepów internetowych powinni już teraz przygotować się na wdrożenie tokenizowanych płatności oraz współpracę z agentami AI.

Bezpieczeństwo i regulacje

W miarę jak technologia Agent Pay i podobne rozwiązania stają się coraz bardziej powszechne, pojawiają się pytania dotyczące bezpieczeństwa. Wysoki poziom automatyzacji może przyciągać cyberprzestępców, co stawia przed firmami nowe wyzwania. Visa planuje wdrożenie zaawansowanych mechanizmów opartych na uczeniu maszynowym, które będą monitorować aktywność użytkowników w czasie rzeczywistym i identyfikować nietypowe wzorce zachowań.

Jednakże, pełna autonomia agentów AI w Europie może napotkać bariery regulacyjne, takie jak unijna ustawa o sztucznej inteligencji (AI Act). Katarzyna Adamiak, radca prawny z kancelarii Lawsome, zwraca uwagę, że obecnie nie ma kompleksowych regulacji dotyczących odpowiedzialności za działania agentów AI. „Działania takich agentów stanowią wyzwanie prawne” – podkreśla Adamiak.

Podsumowanie

Wprowadzenie systemu Agent Pay przez Mastercard oraz podobnych rozwiązań przez Visa może zrewolucjonizować sposób, w jaki dokonujemy zakupów online. Kluczowe będzie jednak zapewnienie bezpieczeństwa transakcji oraz budowanie zaufania wśród konsumentów. W miarę jak technologia się rozwija, przedsiębiorcy powinni być gotowi na adaptację i wprowadzenie nowych standardów w swoim biznesie.