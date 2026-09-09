AliExpress Brand+ prezentuje podczas IFA 2026 w Berlinie rozwiązania z obszaru elektroniki konsumenckiej, w tym roboty humanoidalne, inteligentne okulary wykorzystujące Spatial AI oraz sprzęt wykorzystujący sztuczną inteligencję. Program Brand+ skupia już ponad 1500 marek.

AliExpress podaje, że podczas ostatniej dużej wyprzedaży organizowanej w połowie roku produkty oferowane przez marki odpowiadały za blisko 40 proc. całkowitej wartości sprzedaży brutto (GMVCałkowita wartość towarów sprzedanych przez platformę w danym czasie. Pokazuje skalę obrotów marketplace'u, ale nie należy jej utożsamiać z realnym przychodem platformy ani zyskiem sprzedawców.Pełna definicja w słowniku →).

Podsumowanie

AliExpress Brand+ prezentuje technologie podczas IFA 2026 w Berlinie.

Do programu dołączyło ponad 1500 marek.

Produkty marek stanowiły blisko 40 proc. GMV podczas ostatniej dużej wyprzedaży w połowie roku.

Według AliExpress, w tym okresie ponad 50 proc. sprzedaży na kluczowych rynkach europejskich pochodziło z zamówień realizowanych z lokalnych magazynów.

Technologie prezentowane na IFA

Wśród produktów prezentowanych na stoisku AliExpress znalazły się m.in. Kobra X Combo firmy Anycubic, bioniczny aparat latający ESD Eagle X od EagleSight Dynamics, komputery Agentic-PC firmy GMKtec oraz roboty sprzątające iLife i Lubluelu.

MagicLab Robotics prezentuje platformę fizycznej sztucznej inteligencji. Firma zawarła z AliExpress Brand+ ekskluzywne partnerstwo strategiczne dotyczące rozwoju oferty sprzętu wykorzystującego sztuczną inteligencję. Qwen pokazuje natomiast Qwen Glasses i przypinane słuchawki AI Earbuds współpracujące z ekosystemem usług cyfrowych Alibaba.

„W 2026 roku europejscy konsumenci oczekują od technologii czegoś więcej niż atrakcyjnej ceny. Poszukują wysokiej jakości produktów, które w naturalny sposób odpowiadają na ich codzienne potrzeby i podnoszą komfort życia” – powiedział Neo Yang, szef AliExpress Brand+.

Lokalne magazyny w Europie

AliExpress podaje, że podczas ostatniej dużej wyprzedaży w połowie roku zamówienia realizowane z lokalnych magazynów na kluczowych rynkach europejskich, w tym w Hiszpanii, Francji i Polsce, stanowiły ponad 50 proc. całkowitej sprzedaży. Spółka deklaruje, że rozbudowuje sieć magazynów i lokalnych centrów realizacji zamówień w Europie, a w Niemczech trwa budowa oficjalnego magazynu.