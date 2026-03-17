AliExpress rozwija program Brand+ w Polsce, zwiększając widoczność uznanych międzynarodowych producentów i produktów premium. Platforma organizuje March Anniversary Sale z rabatami do 80% na wybrane produkty. Flagowe urządzenia takie jak Dreame H13 Pro, Dreame Pocket i Xiaomi Pad 7 są dostępne w cenach o około 50% niższych niż na innych platformach sprzedażowych.

Podsumowanie

• AliExpress oferuje rabaty do 80% podczas March Anniversary Sale

• Produkty premium: Dreame, Xiaomi, Sofirn, DDPAI, iLife dostępne w niższych cenach

• 64% polskich kupujących online korzysta z AliExpress

• Nowe rabaty: 20 zł dla użytkowników PayPo, 40 zł z Klarna w niedziele

Strategia marek premium na AliExpress

Rynek e-commerce stopniowo odchodzi od zakupów motywowanych wyłącznie ceną w kierunku produktów markowych i innowacyjnych technologii. Konsumenci coraz częściej poszukują sprawdzonych marek i rozwiązań oferujących długoterminową wartość. AliExpress wzmacnia pozycjonowanie programu Marka+, prezentując globalne marki i flagowe urządzenia w znacząco obniżonych cenach. Oprócz znanych marek technologicznych kampania obejmuje rozwijających się globalnych producentów takich jak Sofirn & Wukkors, DDPAI oraz iLife.

Inteligentne technologie napędzają popyt

Produkty z kategorii smart home oraz inteligentne urządzenia sprzątające należą do najszybciej rosnących segmentów wśród polskich kupujących online. Marki takie jak Dreame, iLife czy Laresar zdobywają popularność wśród konsumentów poszukujących innowacyjnych technologii domowych. AliExpress obserwuje rosnące zaufanie do zakupów produktów o wyższej wartości – coraz większa grupa użytkowników kupuje produkty w cenie powyżej 750 zł, a część regularnie decyduje się na zakupy przekraczające 1250 zł.

Rabaty i metody płatności

Platforma inwestuje w nowe doświadczenia zakupowe oraz interaktywne mechaniki promocyjne. Polscy użytkownicy mogą skorzystać z dodatkowych rabatów związanych z wybranymi metodami płatności: 20 zł zniżki na zamówienia powyżej 100 zł dla nowych użytkowników PayPo oraz 40 zł rabatu na zakupy powyżej 200 zł dostępnego w każdą niedzielę przy płatności Klarna. Wybrane produkty zostaną zaprezentowane w ramach pop-up store 17–21 marca w Warszawie w galerii Wola Park.

Jakość głównym czynnikiem zakupowym

Dane konsumenckie AliExpress wskazują, że niemal połowa wszystkich zakupów detalicznych w Polsce odbywa się online, a ponad połowa polskich kupujących online korzysta z marketplace’ów jako głównego kanału zakupowego. Najważniejszym czynnikiem przy wyborze produktów online jest jakość – potwierdza to 77% kobiet i 68% mężczyzn. Ponad cztery na pięć kobiet deklaruje, że planuje zakupy strategicznie zamiast kupować impulsywnie. Badanie zostało przeprowadzone przez Censuswide w październiku 2024 roku na próbie 2001 respondentów w Polsce i czterech innych krajach europejskich.