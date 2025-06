Base: Wzrost e-commerce w Polsce w maju 2025 roku

Analitycy platformy Base, znanej z zarządzania i automatyzacji sprzedaży online, opublikowali najnowszy odczyt Base Index. W maju 2025 roku wskaźnik kondycji polskiego e-commerce wyniósł 155 punktów, co oznacza poprawę w porównaniu do 153 punktów z poprzedniego miesiąca. Indeks ten oparty jest na danych dotyczących sprzedaży z 3 tysięcy firm, które korzystają z platformy Base, a które odpowiadają za znaczną część obrotów w polskim e-commerce. Wartość bazowa, ustalona na poziomie 100 punktów, stanowi punkt odniesienia dla przyszłych odczytów i została określona na podstawie danych ze stycznia 2022 roku.

Podsumowanie

• Wskaźnik Base Index wzrósł do 155 punktów w maju 2025 roku.

• Sprzedaż w firmach objętych indeksem wzrosła o 12,4% w skali roku.

• Wartość średniego koszyka zakupowego wyniosła 200,4 zł.

• Sprzedaż cross-border wzrosła o 25,2% w porównaniu do roku ubiegłego.

Wzrost sprzedaży w polskim e-commerce

Z analizy danych zawartych w Base Index wynika, że w maju 2025 roku firmy, które zostały uwzględnione w badaniu, zwiększyły poziom sprzedaży o 12,4% w porównaniu do tego samego miesiąca w roku ubiegłym. W tym samym czasie liczba dokonanych transakcji wzrosła o 8,8%. Średnia wartość koszyka zakupowego również wzrosła, osiągając 200,4 zł, co stanowi wzrost o 3,2% w skali roku. Takie wyniki wskazują na pozytywne tendencje w polskim e-commerce, co może być zachętą dla przedsiębiorców do dalszego inwestowania w rozwój swoich platform sprzedażowych.

Sprzedaż cross-border w górę

Warto zwrócić uwagę na znaczący wzrost sprzedaży cross-border, która w maju 2025 roku wzrosła o 25,2% w porównaniu do roku ubiegłego. Udział tej sprzedaży w całkowitym obrocie e-commerce wyniósł 18,25%. Taki wynik może być efektem rosnącego zainteresowania polskich sprzedawców rynkami zagranicznymi. Jak zauważa Aleksandra Rząd, Head of Business Intelligence w Base, „nasz system coraz częściej jest wykorzystywany do działań na rynkach zagranicznych, a polscy sprzedawcy coraz chętniej próbują swoich sił zarówno w państwach bałtyckich, jak i np. we Francji czy w Niemczech”.

Kategorie z największym wzrostem

W maju 2025 roku kategoria „supermarket” odnotowała najsilniejszy wzrost, co może być związane z rosnącym zainteresowaniem zakupami online w tej dziedzinie. Po niej uplasowały się kategorie „zdrowie i uroda” oraz „moda”, które również wykazały znaczący wzrost. Takie wyniki mogą sugerować, że konsumenci coraz chętniej korzystają z możliwości zakupów online, co stwarza nowe możliwości dla przedsiębiorców działających w tych segmentach rynku.

Wzrost wskaźnika Base Index oraz pozytywne tendencje w sprzedaży cross-border mogą być zachętą dla przedsiębiorców do dalszego rozwoju i dostosowywania swoich strategii sprzedażowych do zmieniających się potrzeb rynku.