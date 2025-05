BaseLinker: Wzrost e-commerce w Polsce o 8,2% w 2025 r.

Czy chcesz być na bieżąco z informacjami i trendami, raportami i wynikami badań, zapowiedziami wydarzeń branżowych oraz praktycznymi poradami wspierającymi Twój rozwój? Zapisz się do newslettera i śledź nas w mediach społecznościowych!

Analitycy platformy BaseLinker, która jest jednym z kluczowych systemów do zarządzania i automatyzacji sprzedaży online w regionie CEE, opublikowali najnowszy odczyt BaseLinker Index. W kwietniu 2025 roku wskaźnik kondycji polskiego e-commerce wyniósł 153 pkt, co oznacza utrzymanie wysokiego wyniku z poprzedniego miesiąca. Indeks ten oparty jest na danych o sprzedaży z 3 tysięcy firm, które korzystają z platformy BaseLinker, a które odpowiadają za znaczną część obrotów w polskim e-commerce. Wartość bazowa, ustalona na poziomie 100 pkt, stanowi punkt odniesienia dla przyszłych odczytów i została określona na podstawie danych ze stycznia 2022 roku.

Podsumowanie

• W kwietniu 2025 roku polski e-commerce wzrósł o 8,2% w porównaniu do roku ubiegłego.

• Liczba transakcji zwiększyła się o 4,9%, a średnia wartość koszyka wyniosła 209 zł.

• Sprzedaż cross-border wzrosła o 13,1%, osiągając 18,08% całkowitej sprzedaży.

• Wzrosty w kategoriach „supermarket” oraz „dom i ogród” wskazują na rozwój rynku.

Wzrost sprzedaży w polskim e-commerce

Z danych zawartych w BaseLinker Index wynika, że w kwietniu 2025 roku firmy objęte indeksem odnotowały wzrost sprzedaży o 8,2% w skali roku. W tym samym czasie liczba dokonanych transakcji wzrosła o 4,9%. Średnia wartość koszyka, która wyniosła 209 zł, wzrosła o 3,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Takie wyniki są pozytywnym sygnałem dla przedsiębiorców, którzy mogą planować dalsze inwestycje w rozwój swoich działalności online. Wzrosty te są szczególnie widoczne w kategoriach „supermarket” oraz „dom i ogród”, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów.

Cross-border i jego znaczenie

Sprzedaż cross-border, czyli transakcje międzynarodowe, również odnotowała znaczący wzrost, wynoszący 13,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Udział tej sprzedaży w całkowitym obrocie e-commerce wyniósł 18,08%. To zjawisko wskazuje na rosnącą otwartość polskich konsumentów na zakupy w sklepach zagranicznych. Wzrost średniej wartości zamówienia, przy jednoczesnej stabilnej liczbie transakcji, sugeruje, że rynek e-commerce w Polsce staje się coraz bardziej dojrzały. Przedsiębiorcy powinni zatem rozważyć ekspansję na rynki zagraniczne, co może przynieść dodatkowe korzyści.

Przyszłość e-commerce w Polsce

Aleksandra Rząd, Head of Business Intelligence w BaseLinker, podkreśla, że „polski e-commerce w kwietniu utrzymał wysoki poziom z poprzedniego miesiąca”. Wzrosty w sprzedaży oraz średniej wartości zamówienia są dobrym prognostykiem na przyszłość. Marcin Bąbol, Head of Marketing w AliExpress Polska, zauważa, że „to pozytywny sygnał dla całej branży, zwłaszcza wchodząc w sezon letni, który tradycyjnie przynosi nowe możliwości sprzedażowe”. Warto zatem zainwestować w automatyzację i optymalizację działań, aby w pełni wykorzystać potencjał, jaki niesie ze sobą rozwijający się rynek e-commerce.

Wszystkie te informacje będą omawiane podczas BaseLinker EXPO ‘25, które odbędzie się 13 maja w Krakowie. To wydarzenie ma na celu dostarczenie wiedzy i narzędzi potrzebnych sprzedawcom e-commerce do skutecznego zarządzania swoimi działalnościami online.