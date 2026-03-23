Izba Gospodarki Elektronicznej opublikowała Białą Księgę Regulacji Cyfrowych – dokument strategiczny, który ma stać się punktem odniesienia w dyskusji o przyszłości polskiego e-commerce i gospodarki cyfrowej. Premierze towarzyszy apel biznesu o równe zasady i przewidywalne przepisy. W materiale głos zabierają przedstawiciele e-Izby oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Podsumowanie

93% internautów w Polsce kupuje online, z czego 80% robi to regularnie – to blisko 30 mln konsumentów aktywnych w e-commerce.

Biała Księga zawiera rekomendacje biznesu dla legislatorów dotyczące usprawnienia regulacji cyfrowych.

W dokumencie wypowiadają się prezes e-Izby Patrycja Sass-Staniszewska, pełnomocnik ds. legislacji Witold Chomiczewski oraz wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Dokument jest dostępny publicznie i stanowi podstawę do debaty o kierunku zmian prawnych.

Skala rynku e-commerce w Polsce

Polska gospodarka cyfrowa osiągnęła skalę masową. Obecnie aż 93% internautów kupuje online, a 80% robi to regularnie. Przekłada się to na blisko 30 milionów konsumentów aktywnych w e-commerce. Dynamiczny wzrost rynku wiąże się jednak z rosnącą skalą barier regulacyjnych, które wpływają na koszty prowadzenia działalności i tempo innowacji w sektorze.

Cel i zakres Białej Księgi

Biała Księga Regulacji Cyfrowych e-Izby powstała jako odpowiedź na potrzebę spójnych i przewidywalnych przepisów dla branży. Dokument zawiera rekomendacje biznesu skierowane do legislatorów. Głównym założeniem jest odblokowanie potencjału gospodarki cyfrowej poprzez równe zasady działania i zdrową konkurencję. Materiał ma stanowić punkt odniesienia w procesie legislacyjnym dotyczącym regulacji cyfrowych.

Głosy ekspertów i instytucji

W Białej Księdze głos zabierają kluczowe osoby dla polskiego e-commerce. Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, podkreśla konieczność równych zasad i zdrowej konkurencji w sektorze. Witold Chomiczewski, pełnomocnik e-Izby ds. legislacji, mówi o potrzebie spójnych i przewidywalnych przepisów, które ułatwią prowadzenie biznesu online.

Z perspektywy instytucji publicznych głos zabiera Dariusz Standerski, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji. Zapewnia on, że postulaty zawarte w Białej Księdze zostaną rozpatrzone w procesie legislacyjnym. To ważny sygnał dla branży, że rekomendacje biznesu są brane pod uwagę na poziomie rządowym.

Dostępność dokumentu

Pełny dokument Białej Księgi Regulacji Cyfrowych e-Izby jest dostępny online: eizba_ksiega_web.pdf. Izba zaprasza do zapoznania się z materiałem i włączenia się w debatę na temat przyszłości regulacji cyfrowych w Polsce. Dokument stanowi podstawę do dalszych rozmów między biznesem a legislatorami.