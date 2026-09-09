9 września 2026 r. agent AI samodzielnie kupił produkt w sklepie Your KAYA i opłacił transakcję BLIKIEM. Pilotaż dotyczył kremu do rąk o wartości 19,99 zł, którego dostępność agent monitorował po wcześniejszym zleceniu użytkownika.

Użytkownik przed realizacją zakupu potwierdził zlecenie przez wpisanie 6-cyfrowego kodu BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku → i zatwierdzenie go w aplikacji bankowej. Po ponownym pojawieniu się wybranego wariantu produktu w sprzedaży agent dodał go do koszyka i sfinalizował płatność bez dodatkowej czynności użytkownika.

Podsumowanie

Agent AI monitorował dostępność wskazanego produktu w sklepie Your KAYA.

Po powrocie produktu do sprzedaży kupił go i opłacił BLIKIEM za 19,99 zł.

Użytkownik wcześniej potwierdził zlecenie kodem BLIK w aplikacji bankowej.

Czat z agentem AI uruchomiło Juo, a płatność przetworzyło PayU.

Zakup po wcześniejszym zleceniu

W pilotażu zalogowany użytkownik wyznaczył agentowi zadanie monitorowania dostępności „lekkiego kremu do rąk o zapachu kokosa i migdałów”, który był wówczas wyprzedany. Zlecenie obejmowało także przeprowadzenie zakupu i płatności po spełnieniu określonych warunków.

Gdy produkt ponownie pojawił się w ofercie, agent rozpoznał jego dostępność, wybrał wskazany wariant, dodał go do koszyka i zakończył proces zakupowy. Transakcja została zrealizowana w granicach wcześniej udzielonej zgody płatniczej.

Warunki działania agenta

„Nasze rozwiązanie domyka ten model: agent może przejąć cały proces zakupowy, od monitorowania oferty po finalizację transakcji BLIKIEM. Działa jednak wyłącznie w granicach wcześniej określonych przez użytkownika i bez jego dyspozycji nie zrealizuje transakcji” – podkreśla Monika Król, wiceprezeska BLIKA.

W projekcie Juo odpowiadało za uruchomienie czatu z agentem AI w sklepie, a PayU za przetworzenie płatności. Pilotaż obejmował jednorazową operację realizowaną z opóźnieniem – po ponownym udostępnieniu produktu w sprzedaży.

Hasło z tego artykułu Nie wszystko trzeba znać od razu. Poniżej znajdziesz krótkie wyjaśnienie hasła użytego w tym tekście. BLIK — Polski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.