Booksy Pay osiągnął w Polsce wartość transakcji na poziomie ok. 30 miliardów złotych. Ponad 87 proc. transakcji w usłudze odbywa się przed wizytą, a Booksy podaje, że przedpłata redukuje liczbę odwołań i nieobecności klientów o 90 proc.

Usługa jest rozwijana od jesieni 2025 roku. Niemal siedmiu na dziesięciu Polaków, którzy wypróbowali Booksy Pay, wraca do tego modelu opłacania wizyt.

Podsumowanie

Wartość transakcji Booksy Pay w Polsce wyniosła ok. 30 mld zł.

Ponad 87 proc. płatności realizowanych jest przed wizytą.

Co piąty użytkownik Booksy Pay zostawia napiwek przez aplikację.

Średnia wartość transakcji wynosi 128 zł.

Płatność jako element rezerwacji

Klienci mogą opłacić wizytę przed jej terminem, na miejscu, w trakcie lub po wykonaniu usługi. W Booksy Pay dominują jednak przedpłaty. Booksy wskazuje, że opłacenie wizyty z góry redukuje liczbę odwołań i nieobecności klientów aż o 90 proc.

Najczęściej wybieraną metodą płatności w Booksy Pay jest BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku →, szczególnie w okresach promocji typu cashback. Kolejne miejsca zajmują cyfrowe portfele Apple Pay i Google Pay, Klarna z opcją „Buy now, pay later” oraz tradycyjne karty płatnicze.

Napiwki w aplikacji

Co piąty użytkownik Booksy Pay dodaje napiwek w aplikacji. Średnia wartość napiwku wynosi ok. 8 proc. wartości wizyty, przy średniej kwocie transakcji na poziomie 128 zł.

„Klienci otrzymują bezproblemowy proces obsługi na wzór najlepszych aplikacji e-commerce, a salon zyskuje gwarancję przychodu. Przy rosnących kosztach prowadzenia działalności, każdy niewykorzystany termin to strata, dlatego przedpłaty i szybkie transakcje cyfrowe pełnią dziś kluczową rolę w ekonomice całego biznesu” – mówi Aleksandra Geihroh, Senior Product Manager w zespole płatności w Booksy.

Z Booksy Pay korzystają także specjaliści pracujący mobilnie lub poza tradycyjnym salonem, m.in. trenerzy personalni, korepetytorzy i psychoterapeuci.