Booksy Pay osiągnął w Polsce wartość transakcji na poziomie ok. 30 miliardów złotych. Ponad 87 proc. transakcji w usłudze odbywa się przed wizytą, a Booksy podaje, że przedpłata redukuje liczbę odwołań i nieobecności klientów o 90 proc.
Usługa jest rozwijana od jesieni 2025 roku. Niemal siedmiu na dziesięciu Polaków, którzy wypróbowali Booksy Pay, wraca do tego modelu opłacania wizyt.
Podsumowanie
- Wartość transakcji Booksy Pay w Polsce wyniosła ok. 30 mld zł.
- Ponad 87 proc. płatności realizowanych jest przed wizytą.
- Co piąty użytkownik Booksy Pay zostawia napiwek przez aplikację.
- Średnia wartość transakcji wynosi 128 zł.
Płatność jako element rezerwacji
Klienci mogą opłacić wizytę przed jej terminem, na miejscu, w trakcie lub po wykonaniu usługi. W Booksy Pay dominują jednak przedpłaty. Booksy wskazuje, że opłacenie wizyty z góry redukuje liczbę odwołań i nieobecności klientów aż o 90 proc.
Najczęściej wybieraną metodą płatności w Booksy Pay jest BLIKPolski system płatności mobilnych oparty na sześciocyfrowych kodach generowanych w aplikacji bankowej. W e-commerce jedna z dominujących metod płatności, obok szybkich przelewów i kart.Pełna definicja w słowniku →, szczególnie w okresach promocji typu cashback. Kolejne miejsca zajmują cyfrowe portfele Apple Pay i Google Pay, Klarna z opcją „Buy now, pay later” oraz tradycyjne karty płatnicze.
Napiwki w aplikacji
Co piąty użytkownik Booksy Pay dodaje napiwek w aplikacji. Średnia wartość napiwku wynosi ok. 8 proc. wartości wizyty, przy średniej kwocie transakcji na poziomie 128 zł.
„Klienci otrzymują bezproblemowy proces obsługi na wzór najlepszych aplikacji e-commerce, a salon zyskuje gwarancję przychodu. Przy rosnących kosztach prowadzenia działalności, każdy niewykorzystany termin to strata, dlatego przedpłaty i szybkie transakcje cyfrowe pełnią dziś kluczową rolę w ekonomice całego biznesu” – mówi Aleksandra Geihroh, Senior Product Manager w zespole płatności w Booksy.
Z Booksy Pay korzystają także specjaliści pracujący mobilnie lub poza tradycyjnym salonem, m.in. trenerzy personalni, korepetytorzy i psychoterapeuci.
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