Booksy wprowadza Tap to Pay dla płatności zbliżeniowych

Booksy, znany marketplace w branży beauty & wellness, wprowadza nowe rozwiązanie płatnicze – Tap to Pay. Dzięki tej funkcji, przedsiębiorcy korzystający z subskrypcji Booksy mogą przyjmować płatności zbliżeniowe za pomocą smartfona, eliminując potrzebę posiadania tradycyjnego terminala. Klient wystarczy, że zbliży swoją kartę płatniczą lub telefon do urządzenia usługodawcy, a płatność zostanie zrealizowana w ułamku sekundy. To innowacyjne podejście do płatności otwiera nowe możliwości dla mikro i małych przedsiębiorców, w tym tych, którzy świadczą usługi mobilne.

Podsumowanie

• Booksy wprowadza Tap to Pay, co ułatwia płatności zbliżeniowe

• Klienci mogą płacić szybko i wygodnie, eliminując potrzebę terminala.

• Badania pokazują, że Polacy preferują nowoczesne metody płatności.

• Tap to Pay jest dostępne dla użytkowników aplikacji Booksy Biz.

Nowoczesne płatności w branży beauty & wellness

Wprowadzenie Tap to Pay przez Booksy to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów w zakresie nowoczesnych metod płatności. Badania przeprowadzone przez Booksy wskazują, że 77% Polaków korzystających z usług w branży beauty & wellness preferuje płatności bezgotówkowe. Zaledwie 18% respondentów wybiera gotówkę jako preferowaną metodę rozliczenia. Płatności zbliżeniowe, zarówno kartą, jak i telefonem, cieszą się dużym uznaniem, głównie ze względu na szybkość, bezpieczeństwo i łatwość obsługi. Warto zauważyć, że 43% badanych uważa, że branża beauty & wellness nie nadąża za innymi sektorami w zakresie nowoczesnych rozwiązań płatniczych.

Korzyści dla przedsiębiorców

Dzięki Tap to Pay, przedsiębiorcy mogą zredukować koszty związane z zakupem dodatkowego sprzętu, co jest szczególnie korzystne dla mobilnych usługodawców, takich jak fryzjerzy, kosmetyczki czy masażyści. Właściciele salonów mogą teraz przyjmować płatności zbliżeniowe za pomocą smartfona, co przyspiesza proces transakcji. Piotr Posadzy, Head of Product (Financial Services) w Booksy, podkreśla, że „to jest ten rodzaj magii produktu, który już raz uzyskaliśmy, ułatwiając proces rezerwacji oraz zarządzania kalendarzem u naszych usługodawców”. Dzięki temu, każdy usługodawca, który korzysta z aplikacji Booksy, może obsłużyć całą ścieżkę klienta w jednym miejscu, co znacząco poprawia doświadczenie użytkowników.

Bezpieczeństwo transakcji

Transakcje realizowane za pomocą Tap to Pay są szyfrowane, co zapewnia bezpieczeństwo zarówno dla usługodawcy, jak i klienta. Ważne jest, że dane kart płatniczych nie są przechowywane na urządzeniu, co dodatkowo zwiększa poziom ochrony. Piotr Adaszkiewicz, fryzjer oraz założyciel CutCut Hair Gravity & CutCut Academy, zauważa, że „Tap to Pay to najbardziej innowacyjne płatności. Telefon w sekundę zamienia się w terminal, który zawsze możemy mieć przy sobie”. To podejście do płatności odpowiada na potrzeby młodszych pokoleń, które preferują nowoczesne metody płatności.

Wprowadzenie Tap to Pay w aplikacji Booksy Biz to krok w stronę ułatwienia codziennego prowadzenia biznesu oraz rozwoju płatności mobilnych w Polsce i Europie. Booksy, jako jedna z pierwszych firm w sektorze beauty & wellness, wprowadza tę funkcję, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności w branży. Warto zatem rozważyć implementację tego rozwiązania w swoim biznesie, aby dostosować się do zmieniających się oczekiwań klientów.