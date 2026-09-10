Grupa Comperia przeniosła działalność e-commerce prowadzoną pod marką Comfino do spółki zależnej ComfinoPay sp. z o.o. Fintech, uruchomiony w 2021 roku, działa jako niezależna spółka.
Comfino pozyskało blisko 4 tysiące partnerów z ponad 20 branż. Zmiana przebiegła bez wpływu na bieżącą współpracę z partnerami i klientami – dotychczasowe ustalenia oraz zobowiązania pozostały w mocy.
Podsumowanie
- Grupa Comperia zawarła umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ComfinoPay sp. z o.o.
- Przeniesiona działalność obejmuje biznes e-commerce prowadzony pod marką Comfino.
- ComfinoPay oferuje metody płatności, w tym BNPLMechanizm płatności odroczonej w sklepie internetowym: klient kupuje teraz, płaci później lub w ratach, a sprzedawca otrzymuje pieniądze od operatora od razu. W Polsce realizują go m.in. BLIK, PayPo, Twisto i Klarna.Pełna definicja w słowniku →, raty konsumenckie i firmowe oraz leasing.
- Rozwiązanie działa w handlu internetowym i stacjonarnym.
Jedna integracja dla płatności i finansowania
ComfinoPay działa jako bramka płatnicza dla internetowych oraz stacjonarnych punktów handlowych i usługowych. Firma wskazuje, że w ramach jednej integracji udostępnia sprzedawcom metody płatności oraz finansowanie.
Rozwiązanie pozwala realizować płatności odroczone i ratalne na terminalach płatniczych Polskich ePłatności (PeP) oraz PayTel. Z jego oferty korzystają konsumenci i klienci B2B, wybierając płatności odroczone, raty lub leasing.
Autonomia w strukturze Grupy Comperia
Wydzielenie działalności do ComfinoPay jest elementem reorganizacji Grupy Comperia. Spółka deklaruje, że niezależna struktura ma umożliwić sprawniejsze reagowanie na potrzeby rynku, wdrażanie nowych rozwiązań i rozwijanie partnerstw z bankami oraz instytucjami finansowymi.
– Osiągnęliśmy moment, w którym nasz produkt potrzebuje pełnej autonomii, by móc rosnąć jeszcze szybciej i realizować odważniejsze projekty. Jako niezależna spółka, ComfinoPay zyskuje ogromną elastyczność: będziemy sprawniej reagować na potrzeby rynku, szybciej wdrażać innowacje i swobodniej budować nowe partnerstwa, w tym te z bankami i instytucjami finansowymi – podsumowuje Szymon Fiecek, prezes ComfinoPay.
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