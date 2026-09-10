Grupa Comperia przeniosła działalność e-commerce prowadzoną pod marką Comfino do spółki zależnej ComfinoPay sp. z o.o. Fintech, uruchomiony w 2021 roku, działa jako niezależna spółka.

Comfino pozyskało blisko 4 tysiące partnerów z ponad 20 branż. Zmiana przebiegła bez wpływu na bieżącą współpracę z partnerami i klientami – dotychczasowe ustalenia oraz zobowiązania pozostały w mocy.

Podsumowanie

Grupa Comperia zawarła umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do ComfinoPay sp. z o.o.

Przeniesiona działalność obejmuje biznes e-commerce prowadzony pod marką Comfino.

ComfinoPay oferuje metody płatności, w tym BNPL Mechanizm płatności odroczonej w sklepie internetowym: klient kupuje teraz, płaci później lub w ratach, a sprzedawca otrzymuje pieniądze od operatora od razu. W Polsce realizują go m.in. BLIK, PayPo, Twisto i Klarna. Pełna definicja w słowniku → , raty konsumenckie i firmowe oraz leasing.

, raty konsumenckie i firmowe oraz leasing. Rozwiązanie działa w handlu internetowym i stacjonarnym.

Jedna integracja dla płatności i finansowania

ComfinoPay działa jako bramka płatnicza dla internetowych oraz stacjonarnych punktów handlowych i usługowych. Firma wskazuje, że w ramach jednej integracji udostępnia sprzedawcom metody płatności oraz finansowanie.

Rozwiązanie pozwala realizować płatności odroczone i ratalne na terminalach płatniczych Polskich ePłatności (PeP) oraz PayTel. Z jego oferty korzystają konsumenci i klienci B2B, wybierając płatności odroczone, raty lub leasing.

Autonomia w strukturze Grupy Comperia

Wydzielenie działalności do ComfinoPay jest elementem reorganizacji Grupy Comperia. Spółka deklaruje, że niezależna struktura ma umożliwić sprawniejsze reagowanie na potrzeby rynku, wdrażanie nowych rozwiązań i rozwijanie partnerstw z bankami oraz instytucjami finansowymi.

– Osiągnęliśmy moment, w którym nasz produkt potrzebuje pełnej autonomii, by móc rosnąć jeszcze szybciej i realizować odważniejsze projekty. Jako niezależna spółka, ComfinoPay zyskuje ogromną elastyczność: będziemy sprawniej reagować na potrzeby rynku, szybciej wdrażać innowacje i swobodniej budować nowe partnerstwa, w tym te z bankami i instytucjami finansowymi – podsumowuje Szymon Fiecek, prezes ComfinoPay.