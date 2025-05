Dzień Dziecka: Wydatki Polaków na prezenty dla dzieci

Zbliżający się Dzień Dziecka to nie tylko moment radości dla najmłodszych, ale także istotny okres w kalendarzu zakupowym Polaków. Z badania przeprowadzonego przez PayPo wynika, że aż 60% Polaków co roku przygotowuje upominki z tej okazji. Najczęściej wybierane są zabawki, słodycze, książki, ubrania oraz gotówka, na którą decyduje się aż 42% badanych. Choć większość nie planuje dużych wydatków, blisko połowa kupujących zamierza przeznaczyć na prezenty kwotę w przedziale 101–200 zł. Co trzeci rodzic planuje wydać więcej niż w poprzednich latach, co jest głównie spowodowane rosnącymi cenami oraz chęcią zakupu lepszej jakości prezentów.

Podsumowanie

• Dzień Dziecka to czas, kiedy Polacy intensywnie planują zakupy.

• 60% Polaków kupuje prezenty, a 42% z nich wybiera gotówkę.

• Wydatki na prezenty wzrosły w porównaniu do poprzednich lat.

• Zakupy online stają się coraz bardziej popularne wśród rodziców.

Preferencje zakupowe Polaków

Z badania wynika, że 66% rodziców przy wyborze prezentu kieruje się przede wszystkim preferencjami dziecka, a 58% uwzględnia jego potrzeby. W efekcie 87% Polaków jest przekonanych, że trafia z upominkiem w dziesiątkę. W tym roku blisko połowa badanych (42%) planuje wydać na prezenty od 101 do 200 zł, co trzeci (32%) zamierza przeznaczyć od 51 do 100 zł, a 14% planuje wydatki w przedziale 201–500 zł. Tylko 4% respondentów zamierza wydać więcej niż 500 zł. Warto zauważyć, że 38% ankietowanych zadeklarowało, że ich wydatki będą wyższe niż rok wcześniej, co jest głównie efektem wzrostu cen (53% tej grupy) oraz chęci podarowania dziecku czegoś „lepszego” (30% respondentów).

Co znajdzie się w prezentowych koszykach?

Połowa Polaków, decydując się na zakup prezentu, stawia na zakupy online (50% badanych), co stanowi wzrost o 5% w porównaniu do zakupów w sklepach stacjonarnych (45%). Co ciekawe, mimo że 45% deklaruje kupowanie prezentów z wyprzedzeniem, niemal równie liczna grupa (43%) zostawia zakupy na ostatnią chwilę. Wśród najczęściej wybieranych upominków dominują zabawki, takie jak maskotki, klocki czy lalki, oraz słodycze (53%). Na podium znajdują się również książki i gry (38%), a tuż za nimi ubrania (29%) oraz sprzęt sportowy (25%). Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także gadżety elektroniczne, w tym smartfony, słuchawki czy zegarki (20%). Co ciekawe, aż 42% Polaków planuje podarować dziecku gotówkę, a 26% zdecyduje się na niestandardowy prezent, taki jak wspólny wyjazd, wyjście do kina czy parku rozrywki.

Wspólne świętowanie Dnia Dziecka

Dzień Dziecka to coraz częściej nie tylko czas na materialne prezenty, ale także okazja do wspólnego spędzenia czasu. 44% ankietowanych planuje świętować ten dzień wspólnym wyjściem na lody, do kina, na plac zabaw czy spacer. 34% zamierza pozostać w domu i poświęcić ten czas na wspólną zabawę, grę w planszówki lub seans filmowy. Blisko co dziesiąty badany (7%) ma w planach organizację większego spotkania rodziców z dziećmi, połączonego z dziecięcymi aktywnościami. Takie podejście do Dnia Dziecka może być korzystne dla przedsiębiorców, którzy oferują usługi związane z rozrywką dla dzieci oraz rodzinne atrakcje.

Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS w dniach 13-16.05.2025 r. Próba ogólnopolska, Wiek: 18-64, N=500.