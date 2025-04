eBay w polskim e-commerce: Jak firmy zdobywają rynki zagraniczne

68% polskich firm zajmujących się sprzedażą międzynarodową online prowadzi działalność od ponad 10 lat. Najnowsze badanie eBay „Polscy sprzedawcy online a zagraniczna sprzedaż” pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa coraz bardziej otwierają się na rynki zagraniczne, jednocześnie wskazując na kluczowe wyzwania, z którymi się borykają. W kontekście globalnej sprzedaży, eBay staje się preferowaną platformą, wybieraną przez 33% przedsiębiorstw, co potwierdza jego znaczenie w transgranicznym handlu elektronicznym. Dzięki eBay, firmy mają dostęp do milionów potencjalnych klientów na ponad 190 rynkach.

Podsumowanie

• 68% polskich firm prowadzi sprzedaż międzynarodową online od ponad 10 lat.

• eBay jest wybierany przez 33% sprzedawców jako platforma do sprzedaży globalnej.

• Kluczowe wyzwania to logistyka, brak wiedzy o eksporcie i wymogi celne.

• Polskie firmy dostrzegają w ekspansji zagranicznej szansę na zwiększenie przychodów.

Dojrzałość polskiego e-commerce

Badanie eBay podkreśla, jak platforma ta umożliwia polskim małym i średnim przedsiębiorstwom pokonanie tradycyjnych barier eksportowych. Ponad połowa polskich firm (68%) prowadzących sprzedaż międzynarodową online działa na rynku od ponad 10 lat, co świadczy o stabilnej pozycji na globalnych rynkach. W sektorze automotive ten odsetek wynosi nawet 74%. Zaledwie 4,1% firm rozpoczęło sprzedaż online w ciągu ostatniego roku, co wskazuje na dojrzałość polskiego e-commerce. Wybór eBay przez 33% sprzedawców jako platformy do sprzedaży globalnej podkreśla jego znaczenie wśród różnych marketplace’ów.

eBay jako portal do globalnej ekspansji

Dane pokazują, że kluczową zaletą eBay jest jego efektywność w dotarciu do zagranicznych klientów. Aż 33,3% sprzedawców wskazuje ten aspekt jako główny powód wyboru platformy. Popularność eBay oraz możliwość dotarcia do szerokiej bazy klientów przyciągają odpowiednio 61,1% i 47,2% użytkowników. Platforma ta wyróżnia się także konkurencyjnymi stawkami prowizji oraz przejrzystą strukturą kosztów, co ma szczególne znaczenie dla mniejszych firm. Warto zauważyć, że 13,9% sprzedawców docenia te czynniki, które wpływają na ich decyzje o wyborze eBay jako platformy do sprzedaży.

Kluczowe elementy wspierające rozwój na rynkach zagranicznych

Z badania eBay wynika, że respondenci wskazują na kilka kluczowych elementów wspierających rozwój firm e-commerce na rynkach zagranicznych. Wśród nich najważniejsze to globalny zasięg i dostęp do szerokiej bazy klientów (78%), intuicyjność platformy (75%) oraz kontakt z obsługą klienta (73%). Różne opcje wysyłki (70%) oraz narzędzia do analizy danych i personalizacji oferty (62%) również odgrywają istotną rolę. Dodatkowo, pomoc językowa i tłumaczenie ofert na różne języki (63%) oraz optymalizacja kosztów obsługi zamówienia (63%) są kluczowe dla polskich sprzedawców. Lorna Dunne, szefowa Działu Sprzedaży Międzynarodowej dla Sprzedawców UE w eBay, podkreśla: „eBay pomaga firmom pokonać bariery w ekspansji transgranicznej dzięki zintegrowanym rozwiązaniom logistycznym i podatkowym”.

Największe wyzwania ekspansji międzynarodowej

Mimo rosnącej obecności na rynkach zagranicznych, polskie firmy napotykają liczne wyzwania związane z międzynarodową sprzedażą. Największymi przeszkodami są dostawa i logistyka (32%), brak wiedzy o tym, jak zacząć (25%) oraz wymogi celne i podatkowe (20%). Firmy, które już działają na zagranicznych rynkach, często wskazują na silną konkurencję (22%) oraz zmieniające się przepisy prawa (19%) jako istotne trudności. Z kolei przedsiębiorstwa rozważające ekspansję obawiają się przede wszystkim problemów z dostawą i logistyką (32%) oraz skomplikowanych kwestii celno-podatkowych (20%).

Globalna przyszłość e-commerce

Sprzedaż globalna staje się nie tylko szansą, ale także przyszłością dla wielu firm. Przedsiębiorstwa, które już teraz budują swoją międzynarodową obecność, zyskują przewagę konkurencyjną. Wiele firm planuje ekspansję za pomocą internetowych platform handlowych, a 62% z nich wskazuje wzrost przychodów jako główną motywację. Natalia Schmidt, e-commerce Sales Manager w Centrumelektroniki.EU Sp. z o.o., zauważa: „Dzięki platformie marketplace łatwiej wystartować ze sprzedażą zagraniczną”. eBay oferuje wsparcie, które pozwala firmom na stopniową ekspansję na rynki zagraniczne, dostosowaną do ich potrzeb.