Płatności odroczone w e‑commerce – dostawcy, ryzyka i plan wdrożenia

Agenci AI wchodzą w fazę zakupową – AmEx tworzy infrastrukturę płatniczą dla autonomicznych transakcji, Dell potwierdza rosnący ruch z platform AI, a UE wprowadza limit pustego miejsca w paczkach. Jednocześnie WTO dopuszcza cła na dobra cyfrowe, a wzrost cen paliw w USA pcha konsumentów online.

Technologie i AI

Agenci AI przejmują zakupy online Autonomiczne systemy coraz częściej podejmują decyzje zakupowe w imieniu konsumentów, zmuszając sprzedawców do optymalizacji pod algorytmy zamiast pod ludzi. Źródło: Livemint, 13.04.2026

AmEx tworzy płatności dla agentic commerce American Express uruchomił ACE developer kit oraz ochronę zakupów dla transakcji realizowanych przez autonomiczne systemy AI. Źródło: Digital Commerce 360, 14.04.2026

Stable Commerce generuje sklepy przez czat Założyciele ecommerce uruchomili platformę AI, która buduje i zarządza sklepami internetowymi poprzez interfejs rozmowy. Źródło: National Law Review, 13.04.2026

Dell: agenci AI napędzają ruch, ale konwersja słaba Wzrost ruchu z platform AI jest niejednolity – wyszukiwarka wciąż generuje większość sprzedaży ecommerce. Źródło: MarTech, 10.04.2026

Płatności i fintech

Portfele cyfrowe przenoszą drogie zakupy na mobile Raport Stripe potwierdza migrację zakupów o wysokiej wartości z desktopu na urządzenia mobilne. Źródło: Payments Dive, 13.04.2026

Logistyka i fulfillment

Wzrost cen paliw pcha konsumentów online Wydatki online w USA skoczyły o 20% w marcu, bo konsumenci unikają centrów handlowych przy droższym paliwie. Źródło: Retail Brew, 09.04.2026

Koszty wysyłki ściskają marże w UK Brytyjscy sprzedawcy online renegocjują umowy z kurierami, bo rosnące stawki zagrażają rentowności. Źródło: ChannelX, 08.04.2026

Prawo i regulacje

UE ogranicza puste miejsce w paczkach Od sierpnia 2026 limit 50% pustej przestrzeni w opakowaniach ecommerce – materiały wypełniające wliczają się do limitu. Źródło: Packaging Gateway, 13.04.2026

WTO dopuszcza cła na dobra cyfrowe Członkowie WTO nie przedłużyli moratorium na cła dla transmisji elektronicznych – nowe opłaty mogą dotknąć produkty cyfrowe. Źródło: Practical Ecommerce, 09.04.2026

Chiny wydają wytyczne dla ecommerce Pekin balansuje wzrost krajowy z wymogami bezpieczeństwa produktów ze strony UE. Źródło: Retail Systems, 08.04.2026

Rynek i konsument

Dzienne zakupy online spadły o 12% r/r Konsumenci robią zakupy rzadziej – marki muszą przebudować strategie retencji i personalizacji. Źródło: DesignRush, 09.04.2026

Indie: ecommerce urośnie do 250 mld USD do 2030 Raport Flipkart–Bain: wzrost napędzany przez Gen Z, quick commerce i twórców internetowych, którzy dodadzą 25 mld GMV. Źródło: Economic Times, 09.04.2026

Platformy i marketplace

Xiaohongshu uruchamia Redshop w czerwcu Chińska platforma wchodzi na rynek cross-border z produktami handmade i niszowymi na rynki zagraniczne. Źródło: PanDaily, 13.04.2026

Wix integruje się z TikTok Merchantom zyskują bezpośrednie zarządzanie sprzedażą i reklamami na platformie wideo z poziomu edytora Wix. Źródło: GuruFocus, 08.04.2026

Amazon naciska na najniższe ceny – marki wycofują produkty Taktyka cenowa giganta zmusza niektóre brandy do opuszczenia platformy. Źródło: PYMNTS, 07.04.2026

HyperSKU inwestuje w BigBuy Globalna platforma fulfillmentu zainwestowała w rundę 4 mln euro europejskiego gracza dropshippingowego. Źródło: Ecommerce News EU, 14.04.2026