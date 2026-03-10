Płatności odroczone w e‑commerce – dostawcy, ryzyka i plan wdrożenia

Globalny e-commerce wchodzi w fazę akceptacji AI – od asystentów zakupowych po automatyczną optymalizację konwersji. Równocześnie Europa przyspiesza z własnymi rozwiązaniami płatniczymi, a retailerzy szukają ochrony przed fraudami na skalę.

Technologia i AI

OpenAI rezygnuje z bezpośrednich płatności w ChatGPT – „Instant Checkout” zostaje zastąpiony przekierowaniem do partnerów (Shopify, Etsy).

Amazon wprowadza dynamiczny panel analityczny w Seller Central – generowany AI dashboard odpowiadający na pytania sprzedawców. Shopify i Walmart również dodają narzędzia AI do platform.

Riskified rozszerza ochronę przed fraudami dla AI asystentów – zabezpiecza natywne asystenty zakupowe przed manipulacjami i nadużyciami.

Startup ZyG pozyskuje $58 mln na agentic eCommerce – platforma przewiduje sukces produktów przed premierą i buduje marki za pomocą agentów AI.

Płatności i finanse

PayPal i PPRO udostępniają Swish globalnie – szwedzki system płatności mobilnych dostępny dla międzynarodowego e-commerce.

Wero debiutuje w Belgii – europejski system płatności bankowych trafia do codziennych checkoutów, z supermarketami i marketplace’ami wśród pierwszych adoptujących.

Coupang buduje zespół prawny stablecoinów – koreański gigant e-commerce przygotowuje się do własnego biznesu stablecoinowego, celując w oszczędności rzędu setek milionów dolarów rocznie.

Logistyka i fulfillment

Straightship i Dragonfly uruchamiają usługę USA-Kanada – pojedyncza integracja, jeden numer śledzenia, odprawiona customs i dostawa do 96% adresów w Kanadzie.

UPS przesuwa skupienie z e-commerce – mniejsza zależność od Amazon, większy nacisk na SMB, B2B i healthcare jako high-value verticals.

OnTrac rozszerza program dla sellerów – pickup dla marketplace sellers w kolejnych dużych metropoliach USA.

Bezpieczeństwo i ochrona konsumenta

71% konsumentów doświadczyło oszustw w e-commerce – raport Clutch pokazuje, że 92% obawia się wpływu scamu.

Radial wybiera Riskified do ochrony przed refund fraud – partnerstwo ma chronić globalną sieć merchantów przed nadużyciami zwrotów i płatności.