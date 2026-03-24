Płatności odroczone w e‑commerce – dostawcy, ryzyka i plan wdrożenia

Ten tydzień przyniósł kolejne wiadomości w sprzedaży agentowej – Google, Walmart i Alibaba wdrożyły nowe rozwiązania AI, które pozwalają botom robić zakupy jak ludzie. Równolegle rosną wyzwania logistyczne i regulacyjne.

Technologia i AI

Google zaktualizowało Uniwversal Commerce Protocol, umożliwiając agentom AI robić zakupy jak ludzie według nowych standardów. Źródło: PYMNTS, 19.03.2026

Walmart testuje asystenta AI Sparky, który generuje dodatkową aktywność zakupową współpracując z ChatGPT. Źródło: Digital Commerce 360, 19.03.2026

Alibaba uruchomiła platformę agentów AI dla małych firm – wirtualni pracownicy do analizy rynku, designu i monitoringu zapasów. Źródło: South China Morning Post, 23.03.2026

Coveo wprowadziło konwersacyjne AI do wyszukiwania produktów, redefiniując odkrywanie produktów w e-commerce. Źródło: PR Newswire, 23.03.2026

OpenAI napotkało problemy z natychmiastowymi płatnościami – ograniczona selekcja produktów i nieaktualne informacje o dostępności. Źródło: CNBC, 20.03.2026

Logistyka i fulfillment

Prologis i GIC utworzyły wartą 1,6 mld USD spółkę logistyczną w odpowiedzi na rosnący popyt na magazyny e-commerce. Źródło: Digital Commerce 360, 19.03.2026

Komisja Europejska zatwierdziła joint venture DHL i CTT (Portugalia), tworząc nowego gracza w europejskiej dostawie e-commerce. Źródło: DHL Group, 19.03.2026

Zamknięcie Cieśniny Ormuz przez Iran zakłóciło dostawy do większości rynków Zatoki Perskiej podczas zakupów Eid. Źródło: Semafor, 17.03.2026

Prawo i regulacje

USA naciska na WTO w sprawie stałego moratorium na cła e-commerce, broniąc amerykańskiej dominacji w cyfrowych usługach. Źródło: Los Angeles Times, 17.03.2026

Katar wprowadził ramy licencjonowania e-commerce bez wymogu posiadania fizycznej siedziby. Źródło: Crowell & Moring, 17.03.2026

Prawo UE zaostrza sprzedaż na marketplace – weryfikacja i transparentność stają się rutyną dla sprzedawców. Źródło: Practical Ecommerce, 17.03.2026

Rynek i konsument

Amazon utrzymuje dominację z 300 mld USD sprzedaży stron trzecich – 7x więcej niż eBay i 20x więcej niż Temu, TikTok Shop czy Walmart. Źródło: Marketplace Pulse, 19.03.2026

Walmart odkrył, że płatność przez ChatGPT konwertuje 3x gorzej niż tradycyjna strona e-commerce. Źródło: MarTech, 20.03.2026