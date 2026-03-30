AI w finansach przestaje być trendem, a zaczyna być standardem. Regulacje rosną szybciej niż produkty. A firmy coraz częściej budują FinTech jako część swojego biznesu, a nie osobną kategorię. O tym m.in. rozmawiano podczas krakowskiej edycji FinTech Trends Poland, która odbyła się 25 marca w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych. e-biznes.pl jest Patronem Medialnym cyklu.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele fintechów, banków, firm technologicznych, startupów oraz organizacji wspierających rozwój biznesu.

Spotkanie było częścią ogólnopolskiego cyklu FinTech Trends Poland, który w 2026 roku obejmuje kilka miast i koncentruje się na praktycznych aspektach rozwoju rynku FinTech, płatności, AI oraz regulacji.

Wydarzenie otworzył Karol Zielinski, inicjator cyklu, wskazując na rosnące znaczenie technologii finansowych w produktach cyfrowych oraz potrzebę budowania regionalnego dialogu pomiędzy firmami rozwijającymi rozwiązania FinTech a biznesami, które chcą je wdrażać.

Oficjalnego otwarcia dokonała Dominika Walec, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Współpracy ze Środowiskiem Biznesowym, podkreślając rolę Krakowa jako jednego z najważniejszych ośrodków technologicznych w Polsce.

Jednym z głównych tematów wydarzenia był wpływ sztucznej inteligencji na rozwój firm technologicznych. Paneliści zwracali uwagę, że AI coraz częściej staje się standardem w budowie produktów, a prawdziwe wyzwania zaczynają się na etapie skalowania i ekspansji międzynarodowej.

Podczas wydarzenia zaprezentowano również raport dotyczący ekosystemu FinTech w Krakowie i Małopolsce. Dokument przedstawia firmy działające w regionie, obszary specjalizacji oraz wyzwania związane z prowadzeniem biznesu technologicznego i jest dostępny za darmo do pobrania: https://z3x.io/pl/raporty/fintech-krakow-malopolskie-2026.

Perspektywę inwestorską przedstawił Piotr Widacki (Digital Ocean Ventures), wskazując m.in. na rosnące znaczenie infrastruktury finansowej oraz przedstawił listę błędów na jakie trafia analizując pitch decki zgłaszających się po finansowanie startupów.

Drugi panel dyskusyjny poświęcony był relacji pomiędzy regulacjami a praktyką biznesową. Uczestnicy zwracali uwagę na rosnące koszty compliance, wyzwania operacyjne oraz wpływ nadchodzących regulacji, takich jak PSD3, FiDA czy MiCA, na rozwój rynku FinTech.

FinTech Trends Poland to cykl spotkań skierowanych do praktyków rynku – przedstawicieli fintechów, banków, firm technologicznych oraz organizacji rozwijających produkty cyfrowe. Wydarzenia mają kameralny charakter i koncentrują się na wymianie doświadczeń oraz rozmowie o realnych wyzwaniach rynku.

Kraków był kolejnym przystankiem cyklu w 2026 roku. W najbliższych miesiącach wydarzenia odbędą się również w innych miastach w Polsce.