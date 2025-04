IdoSell: 19,1% sprzedaży w poniedziałki w e-commerce

Konsumenci coraz chętniej korzystają z oferty e-sklepów, dostosowując czas zakupów do swoich potrzeb. Wyniki raportu IdoSell „Co e-sklep powinien wiedzieć o tym, jak klienci kupują online” pokazują, że poniedziałki generują 19,1% wartości sprzedaży, wyróżniając się na tle innych dni tygodnia. W tym dniu, po analizie weekendowych promocji, klienci decydują się na finalizację zakupów, co jest efektem przemyślanej strategii marketingowej.

Podsumowanie

• Poniedziałki są dniem o najwyższej wartości sprzedaży w e-commerce.

• Wtorki również wykazują znaczną aktywność zakupową.

• Weekendowe zakupy są znacznie niższe w porównaniu do początku tygodnia.

Poniedziałek i wtorek w natarciu: kiedy koszyk zakupowy rośnie najszybciej?

Z danych IdoSell wynika, że po weekendzie następuje intensyfikacja działań e-commerce. To właśnie w poniedziałki i wtorki sklepy internetowe odnotowują zakupy o najwyższej wartości. Te dni tygodnia stanowią kulminację efektu weekendowych promocji, kiedy konsumenci mają czas na przeszukiwanie internetu w poszukiwaniu najlepszych ofert oraz dodawanie produktów do koszyka. Wtorek generuje 18,1% ogólnej sprzedaży tygodnia, co potwierdza, że impuls zakupowy trwa dłużej niż tylko w poniedziałek. Weekendowe zakupy, z udziałami wynoszącymi 6,6% w soboty i 9,2% w niedziele, wykazują najniższą aktywność.

„Obserwujemy, że konsumenci traktują weekendy jako czas relaksu i regeneracji, odkładając większe wydatki na początek tygodnia. Choć potencjalni klienci e-sklepów często przeglądają oferty w wolnych chwilach, to właśnie poniedziałki i wtorki są dniami, w których najczęściej finalizują zakupy. Znajomość tych wzorców pozwala sklepom internetowym lepiej dostosować strategie marketingowe do zachowań klientów. Aby skłonić konsumenta do zakupu, marka powinna pojawić się na jego radarze kilkukrotnie – warto więc wykorzystać tę wiedzę i zaplanować działania promocyjne tak, aby wzmacniać kontakt z ofertą w odpowiednich momentach” – komentuje Katarzyna Sienkiewicz, UX designer i content manager w IdoSell.

E-commerce śrubuje wysokie wyniki sprzedaży nie tylko w Q4

Czwarty kwartał tradycyjnie bije rekordy sprzedaży w większości e-sklepów. Z danych IdoSell wynika, że październik osiąga 9,7%, listopad 10%, a grudzień 9,9% udziału w rocznej sprzedaży. Jednak odpowiednio dobrane kampanie marketingowe oraz precyzyjne działania targetujące pozwalają na osiąganie wysokich wyników także poza sezonem świątecznym. Wzrost wartości sprzedaży można zaobserwować również w kwietniu (8,4%) oraz lipcu (8,1%), co jest efektem sezonowych promocji, które mobilizują konsumentów do zakupów.

„Z myślą o sprzedawcach internetowych, którzy chcą rozwijać swój biznes i umacniać swoją pozycję na rynku, opracowaliśmy raport „Co e-sklep powinien wiedzieć o tym, jak klienci kupują online”. Odpowiadamy w nim na pytania, które nurtują sprzedawców, analizujemy preferencje Polaków dotyczące metod płatności oraz oceniamy potencjał sprzedaży międzynarodowej. To nie tylko zbiór danych i trendów, ale przede wszystkim praktyczne kompendium wiedzy, które pomaga podejmować trafne decyzje biznesowe” – dodaje Katarzyna Sienkiewicz.

Kluczowe wyzwania w e-commerce

Jednym z kluczowych wyzwań współczesnego e-commerce pozostaje precyzyjne dotarcie do odpowiedniej grupy odbiorców z trafnym przekazem w odpowiednim czasie. Skuteczna strategia e-commerce to nie tylko wykorzystanie sezonowych okazji, ale także ciągłe umacnianie wartości marki i relacji z klientem. To podejście prowadzi nie tylko do krótkoterminowego wzrostu sprzedaży, ale również do budowania lojalności konsumentów.

Pobierz kompletny raport „Co e-sklep powinien wiedzieć o tym, jak klienci kupują online” ze stron IdoSell.