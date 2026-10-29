Zużycie energii elektrycznej jest jednym z najważniejszych parametrów, które trzeba sprawdzić przed zakupem koparki kryptowalut. To właśnie pobór mocy, obok ceny urządzenia, jego hashrate’u, trudności sieci i kursu wydobywanej kryptowaluty, w dużej mierze wpływa na opłacalność miningu. Wszystko zależy od konkretnego modelu, trybu pracy oraz dodatkowej infrastruktury potrzebnej do chłodzenia urządzenia. Sprawdź, jakie koszty energii elektrycznej może wygenerować koparka.

Jak obliczyć zużycie energii przez koparkę?

Podstawowym parametrem jest moc urządzenia podawana w watach. Jeśli koparka pobiera przykładowo 3000 W, oznacza to moc 3 kW. Przy pracy przez 24 godziny zużyje 3 kW × 24 h = 72 kWh na dobę. W ciągu 30 dni daje to około 72 kWh × 30 = 2160 kWh.

Aby obliczyć koszt, wystarczy pomnożyć tę wartość przez rzeczywistą cenę 1 kWh wynikającą z umowy z dostawcą energii. Warto uwzględnić pełny koszt energii, a nie wyłącznie cenę samego prądu – znaczenie mogą mieć również opłaty dystrybucyjne i pozostałe składniki rachunku.

Przed zakupem sprzętu dobrze jest więc sprawdzić specyfikację konkretnej koparki oraz porównać jej pobór mocy z osiąganym hashrate’em. Aktualną ofertę urządzeń można znaleźć na stronie https://onlybestminers.com/. Obecnie znajdziesz zarówno koparki wykorzystujące popularne algorytmy SHA-256 i Scrypt, jak i urządzenia przeznaczone do innych sieci.

Od czego zależy pobór prądu przez ASIC?

Same waty nie powinny być jedynym kryterium wyboru. Dwie koparki mogą pobierać podobną ilość energii, a jednocześnie osiągać zupełnie inną wydajność.

Na rzeczywiste zużycie wpływają także:

wybrany tryb pracy urządzenia,

ustawienia firmware’u,

temperatura otoczenia,

jakość i wydajność chłodzenia,

stan techniczny zasilacza i samego ASIC-a,

ewentualny overclocking lub obniżenie parametrów pracy.

W praktyce opłacalności nie należy więc oceniać na podstawie samego hashrate’u ani wyłącznie poboru energii. Oba parametry trzeba analizować razem.

Czy różne algorytmy oznaczają różne zużycie energii?

Koparki ASIC są projektowane pod konkretny algorytm, dlatego urządzenie przeznaczone do wydobywania Bitcoina nie musi mieć takich samych parametrów energetycznych jak koparka do Zcash czy Litecoina. Przykładem jest algorytm Equihash, wykorzystywany m.in. przez Zcash oraz inne sieci oparte na tej technologii. Przy porównywaniu takich urządzeń warto zwrócić uwagę nie tylko na liczbę kSol/s, lecz także na pobór mocy oraz efektywność energetyczną. Model o wyższym hashrate nie zawsze będzie automatycznie bardziej rentowny, jeśli wymaga znacznie większej ilości energii. Dedykowane urządzenia znajdziesz na https://onlybestminers.com/kategoria-produktu/asic/equihash/.

Jak ograniczyć koszty energii podczas kopania?

Pierwszym krokiem powinien być wybór sprzętu o dobrej efektywności energetycznej. Starsza koparka może być tańsza w zakupie, ale wygeneruje większe zużycie energii. Warto również zadbać o możliwie niską temperaturę otoczenia i sprawny przepływ powietrza. Koparka pracująca w przegrzanym pomieszczeniu może działać mniej stabilnie, a dodatkowe chłodzenie generuje kolejne koszty.