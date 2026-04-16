Grupa InPost i operator VIVE Textile Recycling rozwijają program „Puść w Obieg”, rozszerzając dotychczasowe EkoZwroty o możliwość bezpłatnego nadawania rzeczy do ponownego użycia. Klienci pakują niepotrzebne przedmioty, generują darmowy kod nadania w aplikacji InPost i zostawiają paczkę w Paczkomacie.

Podsumowanie

• InPost i VIVE Textile Recycling uruchomiły program „Puść w Obieg” jako nową odsłonę EkoZwrotów.

• Usługa obejmuje bezpłatną wysyłkę rzeczy do ponownego użycia przez sieć Paczkomatów.

• Przyjmowane kategorie: ubrania, buty, tekstylne dodatki, drobna elektronika, zabawki, książki.

• Elektronika przechodzi ocenę serwisu – sprawna wraca do obiegu, niesprawna trafia do odzysku materiałów.

Partnerstwo InPost i VIVE Textile Recycling

Program „Puść w Obieg” łączy infrastrukturę logistyczną InPost z doświadczeniem VIVE Textile Recycling w sortowaniu i zagospodarowaniu materiałów. VIVE przejął obsługę przekazywanych przedmiotów – sortuje je i kieruje do ponownego użycia, recyklingu lub utylizacji w zależności od stanu.

Część tekstyliów wraca do obiegu jako odzież lub zostaje przetworzona na inne produkty. Pozostałe materiały trafiają do recyklingu. Model opiera się na zasadzie gospodarki obiegu zamkniętego, w której surowce są przekierowywane ze składowisk z powrotem do produkcji.

„Każdy przedmiot zasługuje na drugą szansę. Puść w obieg to usługa, która łączy sieć InPost i doświadczenie naszego partnera VIVE Textile Recycling z potrzebami konsumentów. Wpisuje się to w nasze ambicje tworzenia biznesu, w którego centrum jest klient” – powiedziała Izabela Karolczyk-Szafrańska, Chief Marketing Officer & ESG Officer InPost Group.

Jak działa usługa „Puść w Obieg”

Program działa w trzech krokach. Klient pakuje rzeczy w karton lub foliopak, zabezpieczając przesyłkę przed uszkodzeniem w transporcie. Następnie w aplikacji InPost lub na stronie internetowej generuje bezpłatny kod nadania – opcja znajduje się w sekcji „Zwróć”. Ostatnim krokiem jest nadanie paczki w urządzeniu Paczkomat.

Usługa jest bezpłatna dla nadawcy. InPost nie pobiera opłat za transport rzeczy przeznaczonych do ponownego użycia. Sieć Paczkomatów zapewnia dostępność punktów nadania – klient może skorzystać z dowolnego urządzenia, bez ograniczeń geograficznych.

Przekazane przedmioty trafiają bezpośrednio do VIVE Textile Recycling, który zajmuje się dalszym procesem sortowania i zagospodarowania.

Rola VIVE Textile Recycling w sortowaniu i recyklingu

VIVE Textile Recycling to profesjonalny operator zajmujący się zamykaniem obiegu tekstyliów. Firma przejmuje od InPost wszystkie przekazane materiały i poddaje je profesjonalnemu sortowaniu.

Tekstylia w dobrym stanie mogą wrócić do obiegu jako odzież. Materiały nienadające się do ponownego noszenia są przetwarzane na inne produkty lub poddawane recyklingowi. Model ten wpisuje się w działania na rzecz efektywniejszego gospodarowania zasobami i rozwoju modeli ponownego wykorzystania produktów.

„Jesteśmy podekscytowani rozpoczęciem współpracy InPost w ramach usługi Puść w Obieg. Wspólnie stworzyliśmy partnerstwo dwóch marek o ogromnym potencjale, które łączy nie tylko wspólna wizja, ale przede wszystkim głęboko zakorzenione wartości osadzone w gospodarce obiegu zamkniętego” – powiedział Marcin Gieracz, dyrektor marketingu VIVE Group.

Elektronika – ocena, naprawa i odzysk materiałów

Drobna elektronika przekazana przez program podlega osobnej ścieżce postępowania. Specjalistyczny serwis ocenia każdy sprzęt pod kątem możliwości ponownego użycia w części lub w całości.

Jeżeli podstawowe funkcje działają poprawnie i wyniki testów jakościowych oraz bezpieczeństwa są pozytywne, sprzęt jest naprawiany lub odświeżany, a następnie wraca do ponownego użycia. Urządzenia, których nie można wykorzystać ponownie, zostają poddane odzyskowi materiałów zgodnie z przyjętymi procedurami i regulacjami.

Oddawanie rzeczy do ponownego obiegu ogranicza ilość odpadów i zmniejsza potrzebę wytwarzania nowych produktów. Inicjatywa wpisuje się w rozwój modeli ponownego wykorzystania w branży e-commerce i logistyce.