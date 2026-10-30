Przygotowanie odpowiedniego pliku graficznego ma duże znaczenie dla jakości końcowego oznaczenia Royalplast®. Dotyczy to zarówno odwzorowania logotypu, jak i drobnych elementów graficznych, kolorystyki czy proporcji całego emblematu. W przypadku naklejek wypukłych 3D projekt musi uwzględniać nie tylko wygląd płaskiej grafiki, ale również efekt uzyskiwany dzięki poliuretanowej powłoce. Dlatego przed przekazaniem materiałów do produkcji warto zadbać o poprawność pliku i jednoznacznie określić oczekiwany efekt.

Najważniejsze wymagania dotyczące plików do naklejek wypukłych 3D Royalplast®

Projekt przeznaczony do wykonania w technologii Royalplast® powinien być przygotowany w sposób umożliwiający precyzyjne odwzorowanie kształtu, napisów i kolorów. Szczególnie istotne jest zachowanie właściwych proporcji oraz odpowiedniej jakości elementów graficznych. W przypadku logotypów i emblematów najlepiej sprawdzają się pliki wektorowe, ponieważ pozwalają na skalowanie projektu bez utraty ostrości krawędzi.

Przy przygotowywaniu materiałów warto uwzględnić również sposób wykorzystania gotowego oznaczenia. Royalplast® może być stosowany na różnych powierzchniach, także zakrzywionych. Wariant KONVEX umożliwia dopasowanie etykiety do obłych elementów, natomiast RELIEF i RELIEF Plus pozwalają uzyskać dodatkową głębię. Oznacza to, że już na etapie projektu warto określić nie tylko sam wygląd logo, lecz także jego docelowy rozmiar, kształt i sposób aplikacji.

Obsługiwane formaty plików graficznych i ich specyfikacja

W przypadku projektów przeznaczonych do produkcji oznaczeń 3D kluczowe znaczenie ma możliwość dokładnego odczytania wszystkich elementów grafiki. Pliki wektorowe są szczególnie przydatne w przypadku logotypów, napisów i znaków o precyzyjnych konturach. Pozwalają zachować ostre krawędzie również wtedy, gdy projekt jest skalowany do innego rozmiaru.

Przed przekazaniem pliku warto sprawdzić przede wszystkim:

czy logo i napisy są zapisane jako wektory lub w formacie umożliwiającym ich precyzyjne odwzorowanie,

czy wszystkie elementy projektu mają właściwe proporcje,

czy teksty zostały zamienione na krzywe, jeśli wymaga tego sposób przygotowania pliku,

czy grafika nie zawiera przypadkowych, niewidocznych elementów lub obiektów pomocniczych,

czy określono docelowy wymiar oznaczenia ,

czy projekt uwzględnia ewentualne tłoczenia, różne poziomy powierzchni lub nietypowy kształt emblematu.

W przypadku bardziej złożonych projektów warto również jednoznacznie wskazać elementy, które mają znaleźć się na poszczególnych poziomach oznaczenia.

Zasady doboru kolorów i odwzorowania barw w projektach Royalplast®

Kolor powinien być określony w sposób jednoznaczny, szczególnie gdy oznaczenie jest częścią identyfikacji wizualnej marki i będzie powtarzane na kolejnych seriach produktów. Sam wygląd logo na monitorze nie zawsze wystarcza do zagwarantowania identycznego efektu na gotowej etykiecie. Na odbiór barwy wpływają między innymi materiał, technologia druku oraz charakterystyczna dla Royalplast® wypukła warstwa poliuretanu.

W projektach można wykorzystać zarówno klasyczną kolorystykę, jak i bardziej rozbudowane efekty wizualne. Technologia Royalplast® umożliwia stosowanie druku cyfrowego i sitodruku, a także różnych wariantów wykończenia. W zależności od projektu można uwzględnić między innymi kolory specjalne, efekty metaliczne czy elementy fluorescencyjne umieszczone pod soczewką.

Przy produkcji seryjnej szczególnie ważne jest ustalenie wzorca, według którego będą oceniane kolejne partie. Może nim być określona wartość koloru, zaakceptowana próbka fizyczna albo inny jednoznacznie wskazany standard. Im większe znaczenie ma kolor dla identyfikacji marki, tym ważniejsze jest jego precyzyjne zdefiniowanie przed rozpoczęciem produkcji.

Profile kolorystyczne, palety Pantone i CMYK – co wybrać?

Dobór sposobu definiowania koloru powinien zależeć od charakteru projektu. Pantone jest praktycznym punktem odniesienia w przypadku kolorów firmowych, gdy istotne jest możliwie konsekwentne odwzorowanie konkretnej barwy. CMYK sprawdzi się natomiast przy bardziej rozbudowanych grafikach, zawierających wiele kolorów, przejścia tonalne czy ilustracje.

Warto pamiętać, że wartości zapisane w pliku nie zawsze przekładają się na identyczny efekt wizualny gotowego emblematu. W przypadku kolorów metalicznych dodatkowe znaczenie ma sposób odbijania światła, połysk oraz rodzaj powierzchni. Dlatego przy projektach, w których kolor lub efekt wykończenia ma szczególne znaczenie, dobrym rozwiązaniem jest akceptacja próbki przed rozpoczęciem produkcji seryjnej.

Sposób określenia koloru Kiedy warto zastosować? Na co zwrócić uwagę? Pantone Kolory firmowe i logotypy Jednoznacznie określony wzorzec barwy CMYK Rozbudowane grafiki i projekty wielokolorowe Możliwość odwzorowania złożonych grafik Kolory specjalne Projekty wymagające niestandardowego efektu Konieczność uzgodnienia oczekiwanego wyglądu Kolory metaliczne Emblematy o dekoracyjnym, połyskującym charakterze Wpływ powierzchni i światła na odbiór efektu

W przypadku projektów Royalplast® warto również określić, czy powierzchnia ma być jednolita, czy poszczególne elementy mają zostać wykonane z wykorzystaniem różnych poziomów, tłoczeń lub kombinacji materiałów. Pozwala to już na etapie przygotowania pliku uwzględnić możliwości wybranej wersji oznaczenia.

Tolerancje wymiarowe i detale techniczne przy projektowaniu logo 3D

Projekt logo 3D powinien być przygotowany z uwzględnieniem rzeczywistego rozmiaru gotowego oznaczenia. Szczególnie istotne są drobne napisy, cienkie linie, niewielkie odstępy między elementami oraz bardzo małe detale, ponieważ ich czytelność może zmniejszać się wraz ze skalą całego emblematu. Nie warto więc projektować znaku wyłącznie w dużym powiększeniu i zakładać, że każdy szczegół będzie równie dobrze widoczny po zmniejszeniu.

Znaczenie ma także geometria oznaczenia. Naklejki wypukłe 3D Royalplast® mogą mieć różne formy, a poszczególne warianty pozwalają dostosować produkt do konkretnego zastosowania. Wersja KONVEX jest przeznaczona do powierzchni zakrzywionych, natomiast LETRATEC umożliwia uzyskanie wyraźnie zdefiniowanych krawędzi. Przy projektowaniu warto więc od razu wskazać, na jakim podłożu i w jakiej pozycji emblemat będzie montowany.

Warto uwzględnić również dostępny zakres grubości Royalplast®, który wynosi od 0,8 do 1,9 mm w zależności od rozmiaru etykiety. Sam wymiar nie jest jednak jedynym parametrem. Przy nietypowych kształtach, tłoczeniach czy zastosowaniu na powierzchniach obłych konieczne może być dodatkowe dopasowanie konstrukcji oznaczenia do konkretnego zastosowania.

Na etapie przygotowania pliku dobrze jest więc przekazać nie tylko samą grafikę, ale również informacje dotyczące:

wymiarów gotowego logo i ewentualnych proporcji,

miejsca aplikacji oraz rodzaju powierzchni,

wymaganej kolorystyki i wzorca barw,

drobnych napisów oraz elementów wymagających szczególnej precyzji,

oczekiwanego efektu głębi lub tłoczenia,

zastosowania wariantu Relief, Relief Plus, KONVEX lub LETRATEC, jeśli jest planowany.

Tak przygotowany projekt ułatwia ocenę wykonalności oznaczenia i pozwala odpowiednio dobrać sposób wykonania. Jest to szczególnie istotne przy produkcji seryjnej, gdy ten sam emblemat ma być wielokrotnie wykonywany z zachowaniem spójnych wymiarów, kolorystyki i wyglądu. Dzięki odpowiednio przygotowanym materiałom graficznym można ograniczyć ryzyko nieporozumień na etapie realizacji i uzyskać powtarzalne oznaczenia Royalplast® dopasowane do konkretnego produktu.

Jeśli projektujesz logo 3D do zastosowania na urządzeniach, maszynach, produktach lub elementach wyposażenia, warto przygotować pliki z uwzględnieniem nie tylko grafiki, ale również kolorystyki, wymiarów, geometrii i sposobu aplikacji. RATHGEBER może pomóc w dopasowaniu rozwiązania Royalplast® do specyfiki projektu oraz wskazać, jakie parametry należy uwzględnić przed rozpoczęciem produkcji. Dzięki temu gotowe oznaczenie może zachować oczekiwany wygląd i funkcjonalność zarówno w pojedynczej realizacji, jak i w kolejnych seriach.

Podsumowanie