KERRIS wspiera MoveMore.pl w działaniach marketingowych

Agencja KERRIS prowadzi działania z zakresu performance marketingu dla MoveMore.pl, specjalistycznego sklepu internetowego, który oferuje smartwatche oraz akcesoria dla osób aktywnych. Kampania, w której KERRIS bierze udział, ma na celu zwiększenie świadomości marki oraz generowanie ruchu na stronie internetowej, co bezpośrednio przekłada się na wzrost sprzedaży. W ramach współpracy KERRIS zajmuje się kompleksowym prowadzeniem kampanii reklamowych w kanałach takich jak Google Search oraz Meta Ads, obejmujących Facebook i Instagram. Działania te obejmują pełną obsługę kampanii – od planowania, przez optymalizację, po analizę wyników.

Podsumowanie

Grupa docelowa i cele kampanii

Główną grupą docelową kampanii MoveMore.pl są osoby, które dbają o zdrowie i kondycję fizyczną. Klienci ci cenią sobie jakość oraz wygodę w codziennym treningu. Kampanie są skierowane zarówno do amatorów, jak i do zaawansowanych entuzjastów fitnessu, którzy poszukują funkcjonalnych i estetycznych akcesoriów do ćwiczeń. MoveMore.pl oferuje produkty, które mogą być wykorzystywane w różnych warunkach – zarówno w domu, na siłowni, jak i w plenerze. KERRIS, poprzez swoje działania, stara się inspirować odbiorców do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Strategia marketingowa KERRIS

W ramach współpracy z MoveMore.pl, KERRIS wdraża różnorodne strategie marketingowe, które mają na celu dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców. Kluczowym elementem jest optymalizacja kampanii reklamowych, co pozwala na efektywne wykorzystanie budżetu reklamowego. KERRIS analizuje wyniki kampanii, co umożliwia bieżące dostosowywanie działań do potrzeb rynku oraz oczekiwań klientów. Dzięki temu, kampanie są bardziej skuteczne, a ich efekty widoczne są w postaci zwiększonego ruchu na stronie oraz wzrostu sprzedaży.

Maciej Makowski, Managing Partner w KERRIS Group, podkreśla znaczenie tych działań: „Głównym celem kampanii jest zwiększenie rozpoznawalności marki MoveMore.pl oraz inspirowanie odbiorców do zdrowego i aktywnego stylu życia. Działania te przyczyniają się do budowania trwałych relacji z klientami sklepu internetowego i osiągania sukcesów sprzedażowych”.

Wnioski i przyszłość współpracy

Współpraca KERRIS z MoveMore.pl pokazuje, jak ważne jest zrozumienie potrzeb klientów oraz dostosowanie działań marketingowych do ich oczekiwań. Dzięki kompleksowemu podejściu do kampanii, KERRIS jest w stanie skutecznie zwiększać rozpoznawalność marki oraz generować ruch na stronie. W przyszłości, kontynuacja tych działań może przynieść jeszcze większe korzyści zarówno dla MoveMore.pl, jak i dla KERRIS.