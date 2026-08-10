Lisek.AppLisek.App to polska aplikacja do szybkich dostaw artykułów spożywczych i codziennego użytku w modelu q-commerce, dostarczająca zakupy z lokalnych dark stores w czasie liczonym w minutach.Pełna definicja w słowniku → uruchomił stronę niesmak.co, przez którą rekrutuje kurierów współpracujących z platformami dostawczymi. Wystarczy spełnić dwa warunki: mieszkać w mieście, gdzie działa Lisek, i mieć prawo jazdy co najmniej na skuter. Na stronie znajduje się formularz zgłoszeniowy – każdy kurier, który go wypełni i spełnia wymagania, dostanie zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną.

Podsumowanie

• 60 mln produktów – Lisek dostarczył w modelu dostaw błyskawicznych od 2018 roku

• 9 miast – Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice

• 60 tys. klientów zamawia minimum 3 razy w tygodniu

• Rekrutacja bez pośredników – kurierzy zgłaszają się przez niesmak.co

Rekrutacja przez niesmak.co

Lisek.App skierował rekrutację kurierów na dedykowaną stronę niesmak.co. Oferta dotyczy kurierów, którzy już współpracują z platformami dostawczymi i chcą zmienić model rozliczeń. Formularz na stronie przyjmuje zgłoszenia – kandydaci spełniający warunki otrzymują zaproszenie na rozmowę.

Wymagania są precyzyjnie określone: miejsce zamieszkania w mieście objętym dostawami Lisek oraz prawo jazdy co najmniej na skuter. Firma nie podaje, ilu kurierów planuje zatrudnić, ale uruchomienie osobnej strony rekrutacyjnej wskazuje na skalę przedsięwzięcia. Lisek działa w dziewięciu miastach: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach.

Model zatrudnienia bez flot i pośredników

Rynek dostaw jedzenia i zakupów w Polsce opiera się w dużej mierze na współpracy przez pośredników i partnerów flotowych. Kurierzy rozliczani są za pojedynczą dostawę, a sprzęt – rower, skuter, plecak termiczny – zapewniają sami lub wynajmują od flot. Lisek pracuje w innym modelu.

Firma zatrudnia kurierów bezpośrednio, bez pośredników i partnerów flotowych. Współpraca nie odbywa się przez aplikację mobilną, tylko w bezpośrednim kontakcie z zespołem zarządzającym. Kurier nie ponosi kosztów sprzętu: dostaje skuter lub rower elektryczny z boxem, co eliminuje konieczność noszenia plecaka obciążającego plecy.

Między zamówieniami kurier wraca do magazynu, który pełni funkcję bazy operacyjnej. W magazynie może odpocząć, ogrzać się lub schłodzić – co ma znaczenie zarówno w okresie zimowym, jak i podczas upałów. Taki model pracy różni się od standardowego podejścia, w którym kurier czeka na kolejne zlecenie w dowolnym miejscu miasta, bez dostępu do wydzielonej przestrzeni.

Pierwszy q-commerce w Europie

Lisek.App uruchomił sprzedaż w modelu q-commerceQ-commerce (quick commerce) to model handlu internetowego oparty na bardzo szybkiej dostawie zamówienia, zwykle w ciągu kilkudziesięciu minut od złożenia. Dotyczy głównie zakupów spożywczych, drogeryjnych i drobnego AGD.Pełna definicja w słowniku → w 2018 roku jako pierwsza firma w Europie. Od tego czasu w modelu dostaw błyskawicznych dostarczył Polakom ponad 60 milionów produktów. Platforma działa całodobowo we wszystkich obsługiwanych lokalizacjach.

Ponad 60 tys. klientów zamawia produkty z Lisek.App co najmniej trzy razy w tygodniu. Firma nie podaje całkowitej liczby użytkowników ani średniej wartości zamówienia, ale częstotliwość zakupów tej grupy wskazuje na wysoki poziom przywiązania do usługi. Lisek nie ujawnia również planów ekspansji na kolejne miasta.