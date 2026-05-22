Lisek Bazaar marketplace to nowy projekt Lisek.AppLisek.App to polska aplikacja do szybkich dostaw artykułów spożywczych i codziennego użytku w modelu q-commerce, dostarczająca zakupy z lokalnych dark stores w czasie liczonym w minutach.Pełna definicja w słowniku → – pioniera polskiego q-commerceQ-commerce (quick commerce) to model handlu internetowego oparty na bardzo szybkiej dostawie zamówienia, zwykle w ciągu kilkudziesięciu minut od złożenia. Dotyczy głównie zakupów spożywczych, drogeryjnych i drobnego AGD.Pełna definicja w słowniku → (quick-commerce), który rozszerza działalność poza zakupy spożywcze. Na start platforma oferuje 40 tysięcy produktów w 21 kategoriach, a docelowo asortyment ma wzrosnąć do 400 tysięcy pozycji z dostawą realizowaną na terenie całej Polski.

Podsumowanie

• 40 tys. produktów na start w 21 kategoriach – od RTV i AGD po meble i kosmetyki.

• Docelowy asortyment: 400 tys. pozycji po zakończeniu fazy testów.

• Dostawa tradycyjna (kurierska) na terenie całej Polski – w przeciwieństwie do q-commerce dostępnego w 9 miastach.

• Platforma otwarta wyłącznie dla polskich sprzedawców, zakupy w tej samej aplikacji Lisek.App.

Model hybrydowy: q-commerce i marketplace w jednej aplikacji

Lisek Bazaar działa równolegle do dotychczasowej usługi szybkiej dostawy Lisek.App. Użytkownicy korzystają z tej samej aplikacji i tego samego konta – mogą zamawiać zarówno produkty spożywcze w modelu quick-commerce (dostawa w kilkanaście minut), jak i produkty z marketplace’u w modelu tradycyjnej dostawy kurierskiej. To podejście łączy dwa odmienne modele zakupowe w ramach jednego ekosystemu.

Usługa q-commerce Lisek.App działa w 9 miastach: Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach. Lisek Bazaar docelowo obejmie zasięgiem całą Polskę, wykorzystując infrastrukturę kurierską zamiast dark storeMagazyn w formacie sklepu, niedostępny dla klientów, służący wyłącznie kompletacji zamówień online. Stosowany głównie w szybkiej dostawie spożywczej i quick commerce, gdzie liczy się bliskość odbiorcy i krótki czas realizacji.Pełna definicja w słowniku →’ów. Rozwiązanie to pozwala firmie sięgnąć do klientów poza dotychczasowymi rynkami quick-commerce.

Asortyment i polscy sprzedawcy

Na uruchomienie platformy przygotowano ok. 40 tys. produktów podzielonych na 21 kategorii. W ofercie znajdują się m.in. małe RTV i AGD, sprzęt sportowy i kempingowy, artykuły dla dzieci, akcesoria do domu i ogrodu, produkty dla zwierząt oraz kosmetyki. W kolejnych tygodniach asortyment ma zostać poszerzony do 400 tys. pozycji.

Lisek Bazaar pozostaje otwarty wyłącznie dla polskich sprzedawców. Firma deklaruje sukcesywne poszerzanie grona partnerów handlowych wraz z rozwojem platformy. Sprzedawcy zyskują dostęp do bazy klientów, którzy już korzystają z aplikacji Lisek.App – bez konieczności budowania zasięgu od zera.

Skala działalności Lisek.App

Lisek.App uruchomił sprzedaż w modelu q-commerce w 2018 roku jako pierwsza firma w Europie. Do tej pory dostarczył Polakom ponad 60 milionów produktów w modelu dostaw błyskawicznych. Z usługi regularnie korzysta ponad 60 tys. użytkowników, którzy zamawiają co najmniej trzy razy w tygodniu. Założycielami firmy są Marek Kośnik i Michał Krowiński.

„Mamy już dziesiątki tysięcy klientów, którzy codziennie robią u nas zakupy. Lisek Bazaar to dla nich naturalne rozszerzenie naszych usług. Łączymy ten realny popyt z ofertą sprzedawców, którzy chcą do tych klientów dotrzeć” – powiedział Michał Krowiński, współzałożyciel Lisek.App. „Dla użytkownika oznacza to jedno: wszystko w jednej aplikacji. Zakupy na teraz, w kilkanaście minut i te na potem w jednym miejscu, bez przeskakiwania między aplikacjami czy zakładkami.”

Hasła z tego artykułu Nie wszystko trzeba znać od razu. Poniżej znajdziesz krótkie wyjaśnienie haseł użytych w tym tekście. dark store — Magazyn w formacie sklepu, niedostępny dla klientów, służący wyłącznie kompletacji zamówień online. Stosowany głównie w szybkiej dostawie spożywczej i quick commerce, gdzie liczy się bliskość odbiorcy i krótki czas realizacji.

Lisek.App — Lisek.App to polska aplikacja do szybkich dostaw artykułów spożywczych i codziennego użytku w modelu q-commerce, dostarczająca zakupy z lokalnych dark stores w czasie liczonym w minutach.

q-commerce — Q-commerce (quick commerce) to model handlu internetowego oparty na bardzo szybkiej dostawie zamówienia, zwykle w ciągu kilkudziesięciu minut od złożenia. Dotyczy głównie zakupów spożywczych, drogeryjnych i drobnego AGD.