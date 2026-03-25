OpenAI, Booking.com i Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) uruchomiły polską edycję programu SME AI Accelerator – bezpłatnych szkoleń z wdrażania sztucznej inteligencji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Inicjatywa ma na celu zmniejszenie luki w adopcji AI między małymi i dużymi firmami.

Podsumowanie

20 000 MŚP w Europie zostanie objętych bezpłatnymi szkoleniami z AI w ciągu roku.

17 kwietnia 2026 r. odbędą się warsztaty stacjonarne w Warszawie.

Tylko 17% małych firm korzysta z AI, wobec 55% dużych przedsiębiorstw (Eurostat 2025).

Skala programu i cele inicjatywy

Program SME AI Accelerator, zainicjowany przez OpenAI we współpracy z Booking.com, wesprze w ciągu najbliższego roku ponad 20 000 MŚP w całej Europie. Szkolenia koncentrują się na rzeczywistych zastosowaniach sztucznej inteligencji w codziennej działalności firm. Inicjatywa opiera się na OpenAI Academy – bezpłatnym programie edukacyjnym, który dotarł już do ponad dwóch milionów słuchaczy na całym świecie.

MŚP stanowią 99 procent przedsiębiorstw w Europie, jednak poziom wdrażania AI pozostaje nierówny. Według danych Eurostatu, w 2025 roku zaledwie 17% małych firm korzystało z AI, w porównaniu do 55% dużych przedsiębiorstw. Polska edycja projektu ma na celu zmniejszenie tej luki poprzez ułatwienie mniejszym firmom dostępu do praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z zastosowaniami AI.

„Sztuczna inteligencja może być potężnym narzędziem wzrostu i konkurencyjności w Polsce, pomagając firmom każdej wielkości pracować mądrzej, szybciej wprowadzać innowacje i docierać na nowe rynki. Stanie się tak jednak tylko wtedy, gdy dostęp do AI będzie powszechny, a ludzie posiadają umiejętności pozwalające na jej efektywne wykorzystanie” – powiedziała Olga Nowicka, EU Policy & Partnerships Lead w OpenAI.

Warsztaty stacjonarne w Warszawie

W Polsce program rozpoczął się webinarem online 23 marca 2026 r. Następnie 17 kwietnia odbędą się warsztaty stacjonarne w Warszawie. Wydarzenie będzie miało charakter praktyczny – uczestnicy wysłuchają doświadczeń firm, które już wdrożyły technologie AI, poznają narzędzia zorientowane na procesy biznesowe, wezmą udział w sprintach projektowych oraz nawiążą kontakty z innymi przedsiębiorcami zainteresowanymi wdrożeniami AI i optymalizacją procesów biznesowych.

Warsztaty są otwarte dla małych i średnich firm ze wszystkich sektorów. Liczba miejsc jest ograniczona, a aplikacje będą weryfikowane na bieżąco. Przesłanie zgłoszenia nie oznacza automatycznego zapisu na warsztat. Rekrutację prowadzi OpenAI pod adresem https://events.openai.com/smeaiaccelerator/Warsaw.

„W obliczu bezprecedensowego tempa postępu technologicznego, budowanie dojrzałości cyfrowej staje się niezbędne dla sektora MŚP w Europie. Widzimy to na własne oczy w sektorze turystycznym – ostatnie badania pokazują, że choć 83% polskich hotelarzy stawia kompetencje cyfrowe na szczycie listy potrzeb, zaledwie 17% realnie wdraża odpowiednie szkolenia” – powiedziała Marta Stormowska, Public Affairs Manager, CEE, Booking.com.

Rola KIG we wdrażaniu AI

„Małe i średnie przedsiębiorstwa to fundament polskiej gospodarki. Niestety, ich zaangażowanie w adaptację i wykorzystanie nowych technologii w codziennej działalności wciąż pozostaje niskie. Gra jest o dużą stawkę, bo to właśnie nowe technologie odegrają kluczową rolę w naszym gospodarczym być albo nie być” – powiedziała Karolina Opielewicz, Dyrektorka Generalna Krajowej Izby Gospodarczej.

Po zakończeniu wydarzenia przedsiębiorcy z całej Polski będą mogli uzyskać dostęp do bezpłatnych zasobów edukacyjnych, poradników i filmów instruktażowych online w ramach OpenAI Academy. Pozwoli to na zwiększenie oddziaływania programu poza ramy samego warsztatu. Program został zaprojektowany tak, aby pomóc firmom zwiększyć produktywność, wydajność i konkurencyjność poprzez praktyczne wdrożenia sztucznej inteligencji.