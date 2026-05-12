Allegro rozpoczęło współpracę z OpenAI – firmą stojącą za ChatGPT. Porozumienie daje platformie dostęp do technologii AI i obejmuje współpracę z ekspertami OpenAI przy projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych zastosowań sztucznej inteligencji w e-commerce.

Podsumowanie

• Allegro i OpenAI nawiązały współpracę przy projektowaniu rozwiązań AI dla e-commerce.

• Asystent AI dostępny dla użytkowników aplikacji mobilnej, pilot w przeglądarce z Google.

• Asystent AI dla sprzedających – dostępny dla wszystkich partnerów platformy.

• Allegro zyskuje wpływ na plany rozwoju produktów OpenAI w Europie Środkowo-Wschodniej.

Allegro i OpenAI – zakres współpracy

Wczoraj pisałem o uruchomieniu Asystenta AI przez Allegro, nie było jednak wzmianki o partnerze technologicznym. Biuro prasowe Allegro przedstawiło w drugiej części dnia więcej informacji w komunikacie. Porozumienie daje Allegro dostęp do najnowszych technologii AI oraz wsparcie ekspertów OpenAI przy rozwijaniu projektów na platformie e-commerce. Współpraca obejmuje wspólne wypracowywanie nowych zastosowań AI dla handlu online, wsparcie przy wdrażaniu i optymalizacji rozwiązań, a także dostęp do nowych modeli i funkcji rozwijanych przez OpenAI.

„Patrzymy na sztuczną inteligencję nie jak na pojedynczą funkcję czy narzędzie, ale jak na technologię, która zmienia sposób funkcjonowania e-commerce” – powiedział Marcin Kuśmierz, prezes Allegro. Dodał, że partnerstwo pozwala wpływać na plany rozwoju produktów OpenAI oraz wspólnie kształtować rozwój komercyjnych usług nowej generacji w Europie.

Niklas Harzheim, Digital Industries Lead na Europę Centralną w OpenAI, wskazał na duże zainteresowanie wdrażaniem AI w Europie Środkowo-Wschodniej, w szczególności w Polsce. „Allegro już teraz bada praktyczne sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji do ulepszania zakupów online, wspierania sprzedawców i usprawniania pracy swoich zespołów” – powiedział Harzheim.

AI w ofercie Allegro – co już działa

Sztuczna inteligencja jest już obecna w kilku obszarach działalności Allegro. Platforma udostępniła Asystenta AI wszystkim użytkownikom swojej aplikacji i rozwija inteligentnego asystenta zakupowego w przeglądarce w ramach pilotażu z Google. Narzędzia te pomagają użytkownikom wyszukiwać produkty, porównywać oferty i podejmować decyzje zakupowe.

Allegro rozwija również asystenta AI dla sprzedających, który po pozytywnych opiniach pierwszych użytkowników jest dostępny dla wszystkich partnerów. Narzędzia AI na platformie ułatwiają tworzenie ofert i zarządzanie logistyką.

AI wspiera również działania marketingowe Allegro i zmienia sposób budowania produktów w samej organizacji. Firma wskazuje, że współpraca z OpenAI ma pomóc rozwijać te działania jeszcze szybciej.

Aktualizacja 12.05.2026. Partnerem Allegro w zakresie AI jest OpenAI, więcej przeczytasz w artykule Współpraca Allegro z OpenAI przyspieszy rozwój AI w e-commerce.



